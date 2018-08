Galaxy Note 9 a rate con Tim | Vodafone | Wind | Tre

Ora è ufficiale il rilascio di Bixby Vision 2.4 per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : più avanti di S9 : Giungono novità estremamente interessanti in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 o di un Note 8 e che nelle ultime settimane si sono lamentati a causa di mancati aggiornamenti software da parte del produttore. Confermando quanto vi avevamo anticipato lo scorso 21 agosto, infatti, il produttore asiatico ha deciso di mettere a disposizione degli utenti in questione il rilascio di Bixby Vision 2.4, che come ...

eBay Ripartiamo Alla Grande : iPhone 8 Plus 699€ - Huawei P Smart 169€ - Galaxy Note 8 479 - 99€ : Incredibili offerte su eBay fino al 5 Settembre con la promozione “Ripartiamo Alla Grande”: iPhone 8 Plus 699€, Huawei P Smart 169€, Galaxy Note 8 479,99€. Tecnologia a prezzi top Super offerte, sconti e promozioni su eBay con l’iniziativa “Ripartiamo Alla Grande” Settembre è il mese in cui tutto ricomincia, nel bene e nel male. Per […]

Samsung Galaxy Note 9 smontato da iFixit : Riparabilità solo 4 su 10 : Samsung Galaxy Note 9 fatto già a pezzi da iFixit che mostra una Notevole difficoltà nella riparazione assegnando un punteggio di 4 su 10 Galaxy Note 9 è difficile da riparare secondo iFixit Il nuovo top di gamma di Samsung è finalmente ufficiale. Disponibile da pochi giorni anche sul mercato Italiano, l’attesissimo Samsung Galaxy Note 9, […]

Download Samsung Galaxy Note 9 USB Drive per Windows e Mac : Drive USB Samsung Galaxy Note 9 Come collegare il telefono Android Samsung Note 9 al pc scaricare i Drive USB Samsung Galaxy Note 9 da installare sul computer Windows o Mac.

Samsung ci spiega come funziona il sistema di raffreddamento di Galaxy Note 9 : Il nuovo sistema di raffreddamento con elementi di acqua e fibra di carbonio del Samsung Galaxy Note 9 spiegato dal Tech Lab di Samsung. La casa sudcoreana ne chiarisce il funzionamento e la struttura mostrando in che modo è riuscita ad affinare un sistema in vita già dal Galaxy S7. L'articolo Samsung ci spiega come funziona il sistema di raffreddamento di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 significato icone della barra di stato sullo schermo : Che cosa vogliono dire le icone sullo schermo Samsung Galaxy Note 9 che cosa fare se sullo schermo del telefono Android compaiono simboli strani sulla barra di stato Samsung Note 9 significato icone che cosa voglio dire i simboli presenti sulla barra di stato Android del telefono Samsung Galaxy Note 9. Le icone che compaiono …

Guai a danneggiare un Samsung Galaxy Note 9 : riparabilità più complessa del Note 8 : Stiamo vivendo una settimana ricca di spunti interessanti per quanto riguarda un modello come il cosiddetto Samsung Galaxy Note 9. Dopo le prime mosse da parte delle singole compagnie telefoniche (l'ultima in ordine di tempo che abbiamo trattato su queste pagine è stata TIM, che ha ufficializzato i vari piani messi a disposizione del pubblico), bisogna andare un pochino nello specifico delle caratteristiche del device. Se da un lato la sua ...

Come si fa Screenshot Samsung Galaxy Note 9 : Samsung Galaxy Note 9 tutti i metodi per fare facilmente uno Screenshot. Vediamo insieme Come eseguire uno Screenshot su Note 9 nel modo più semplice e veloce.

Alcuni Samsung Galaxy Note 9 pare abbiano un piccolo difetto nel display : In Rete si sono moltiplicate le testimonianze di utenti che hanno notato un piccolo problema nel display proprio Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Alcuni Samsung Galaxy Note 9 pare abbiano un piccolo difetto nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 riceve la TWRP e una prima custom ROM : Samsung Galaxy Note 9 è appena arrivato sul mercato e ha già ricevuto, a tempo record e grazie agli sviluppatori di XDA, la recovery […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve la TWRP e una prima custom ROM proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 non è facilmente riparabile - parola di iFixit : Anche iFixit sottopone il nuovo top di gamma Samsung Galaxy Note 9 al teardown completo, assegnandogli un voto non proprio lusinghiero. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non è facilmente riparabile, parola di iFixit proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 a rate con Vodafone solo in negozio : Galaxy Note 9 a rate con Vodafone è acquistabile solo in abbinamento con una delle ultime proposte tariffarie ricaricabili e solo nei negozi. Il pagamento è previsto esclusivamente tramite carta di credito o domiciliazione bancaria e prevede un anticipo e 30 rate mensili. Galaxy Note 9 a rate con Vodafone La versione del Note9 disponibile con brand Vodafone è quella base con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La versione da 512GB e 8GB di ...