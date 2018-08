Funerali show per Aretha Franklin

: Aretha Franklin: per la regina del soul funerali-show tra commozione e musica - #Aretha #Franklin: #regina - zazoomnews : Aretha Franklin: per la regina del soul funerali-show tra commozione e musica - #Aretha #Franklin: #regina - Albarotto : Aretha Franklin, funerale show per la Regina del Soul: uno dei momenti più toccanti è stato l’omaggio della popstar… -

Detroit e il mondo intero in diretta in live streaming hanno dato l'ultimo addio alla Queen of Soul con una cerimonia contrassegnata da performance musicali, alla quale sono intervenuti anche Bill Clinton e Hillary Clinton. In migliaia nel Greater Grace Temple, lo stesso dove nel 2005 si svolsero le esequie dell'attivista dei diritti civili Rosa Parks, per rendere l'ultimo omaggio alla.(Di venerdì 31 agosto 2018)