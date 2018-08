Funerali show per Aretha Franklin : 20.38 Detroit e il mondo intero in diretta in live streaming hanno dato l'ultimo addio alla Queen of Soul con una cerimonia contrassegnata da performance musicali, alla quale sono intervenuti anche Bill Clinton e Hillary Clinton. In migliaia nel Greater Grace Temple, lo stesso dove nel 2005 si svolsero le esequie dell'attivista dei diritti civili Rosa Parks, per rendere l'ultimo omaggio alla Franklin.