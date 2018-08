Funerali di Aretha Franklin | Ariana Grande la omaggia con ' Natural woman' - VIDEO

Funerali show per Aretha Franklin : 20.38 Detroit e il mondo intero in diretta in live streaming hanno dato l'ultimo addio alla Queen of Soul con una cerimonia contrassegnata da performance musicali, alla quale sono intervenuti anche Bill Clinton e ...

Funerali show per Aretha Franklin : 20.38 Detroit e il mondo intero in diretta in live streaming hanno dato l'ultimo addio alla Queen of Soul con una cerimonia contrassegnata da performance musicali, alla quale sono intervenuti anche Bill Clinton e Hillary Clinton. In migliaia nel Greater Grace Temple, lo stesso dove nel 2005 si svolsero le esequie dell'attivista dei diritti civili Rosa Parks, per rendere l'ultimo omaggio alla Franklin.

Aretha Franklin : per la regina del soul Funerali-show - tra commozione e musica : Alla cerimonia dell'ultimo saluto hanno partecipato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica, tra i quali Hillary e Bill Clinton, Stevie Wonder, Jesse Jackson, Joe Madison, Jennifer Hudson e Faith Hill . Insieme a loro centinaia di fans che,...

ARETHA FRANKLIN - LA CAMERA ARDENTE/ Foto nella bara - domani i Funerali : A Detroit è stata allestita la CAMERA ARDENTE di ARETHA FRANKLIN. La salma è in una bara d'orata, tutto è perfetto per la regina del soul che indossa un abito rosso(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:10:00 GMT)

Aretha Franklin : il 31 agosto ci saranno i Funerali - il ricordo di Trump : Aretha Franklin, la regina del soul e nota per aver interpretato brani famosissimi ed apprezzati come "Respect" e "Think", è venuta a mancare il 16 agosto a 76 anni. La cantante era in una clinica di Detroit a causa di un tumore al pancreas, che ha aggravato parecchio le sue condizioni di salute nelle ultime settimane, facendola dimagrire di parecchi chili. Tante le personalità del mondo dello spettacolo, della musica e della politica. Da ...

