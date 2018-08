Freedom Planet | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 31 agosto 2018) Dopo il lancio avvenuto su PC, Mac, Linux, WiiU e PS4,approda anche su Nintendo Switch, ed oggi su gentile concessione Decibel vogliamo condividere con voi la nostraIl mondo di Avalice è stato invaso dalle forze del male, nei panni di Lilac, Carol e Milla dovremo riportare la pace nel regno. 2 i personaggi presenti fin da subito, Lilac e Carol, con la possibilità di sbloccare Milla dopo aver portato a termine i primi livelli. Lilac utilizza i capelli per frustrare i nemici o librarsi in aria a grande velocità, Carol sfonda le linee nemiche con pugni e calci ed evoca una motocicletta per spostarsi velocemente nello scenario, Milla invece è in grado di lanciare contro i nemici dei blocchi ed usa uno scudo psichico per rispedire gli attacchi al mittente. Prima di cominciare l’avventura è ...