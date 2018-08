romadailynews

: Francesco Bellomo e Maurizio Costanzo fondatori del Premio Persefone alla Biennale di… - romadailynews : Francesco Bellomo e Maurizio Costanzo fondatori del Premio Persefone alla Biennale di… - ilmetropolitan : Francesco Bellomo e Maurizio Costanzo fondatori del #PremioPersefone, che sbarca alla #BiennalediVenezia… - claudio_bellomo : RT @a_meluzzi: Papa Francesco: il più grande bluff della storia della Chiesa -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il teatro tra cinema e narrativa. E’ questo lo slogan delche, per la prima volta, si prepara a sbarcaredi Venezia. Forte del valore acquisito negli anni dall’ambita statuetta i suoi, il produttoreinsieme a, hanno deciso di sottolineare l’impegno di chi ha trasformato il proprio lavoro, sul palco e sullo schermo, in un valore concreto per la cultura. Ecco quindi che ilsarà consegnato ad una delle opere italiane presenti75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ovviamente individuata tra quelle in linea con le tematiche del riconoscimento che ogni anno viene consegnato ad artisti, tra i quali Carlo Verdone, Michele Placido, Massimo Ghini, o spettacoli che hanno ispirato sceneggiature o tratti da romanzi, appunto tra cinema e narrativa. L'articoloe ...