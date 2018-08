Foto reale Xiaomi Mi Mix 3 che mostra la Fotocamera a scomparsa : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare in una prima Foto da vivo semi ufficiale pubblicata su Twitter. Borderless estremo, Fotocamera a scomparsa e design tutto nuovo Foto reale dello Xiaomi Mi Mix 3 Proprio in pieno IFA 2018 di Berlino, Xiaomi svela in pratica il design del nuovo Mi Mix 3, e proprio per contrastare […]

Mostra Fotografica sulle dimensioni del reale e del fantastico a Cagliari : Dall’uno al nove settembre, con inaugurazione sabato alle 17.30, vi sarà nel Lazzaretto di Sant’Elia l’esposizione al pubblico del progetto

Sbam : topless reale! Dopo quello di Kate Middleton e il video sexy di Meghan Markle - le Foto : Imbarazzo. Imbarazzo a corte: l’estate 2018 porta il ‘topless royal’ numero due. Ricordate quello di Kate Middleton? Uno scandalo che risale al 2012, quando Buckingham Palace doveva ancora digerire quello del principe Harry beccato nudo a Las Vegas. La moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, oggi mamma di tre figli, beccata senza il pezzo sopra del bikini. foto-scoop del magazine francese Closer, che dedicl ...

VENARIA REALE Successo per la penultima serata della rassegna 'Viva Estate' - Foto E VIDEO - : ... ; Unitre VENARIA REALE , esibizioni di tango argentino e boogie woogie, ; Gruppo Musicale "Six Blade Band" , tribute Dire Straits, ; le Coreografe Paola Bernini e Giulia Francia , spettacoli di ...

Meghan rompe il protocollo reale : bacio in pubblico a Harry per la premiazione (Foto/VIDEO) : Nonostante il divieto che impone ai reali inglesi di baciarsi o scambiarsi gesti di affetto in pubblico, la duchessa Meghan Markle di Sussex ha sorpreso il marito Harry e il pubblico E anche lo sdoganamento del bacio pubblico fuori dal contesto ‘ufficiale’ del matrimonio è arrivato ad alleggerire le rigida etichetta della famiglia reale inglese. A compierlo è stata ancora lei, Meghan Markle che, in barba al divieto di baciarsi o scambiarsi ...

Prima Foto reale del Galaxy Watch : buono il lavoro di Samsung? : Eravate curiosi di conoscere quello che sarebbe stato l'aspetto del Galaxy Watch, che alcuni continuano ancora a chiamare Gear S4? Trattasi dell'erede dei Gear S3/Gear Sport, il cui design ci è stato in qualche modo anticipato dal produttore stesso, attraverso la pubblicazione della relativa immagine sul sito ufficiale (poi prontamente rimossa). Con product code SM-R810, l'indossabile dovrebbe essere caratterizzato da una cassa di 42 mm: quello ...

Per sessanta lunghissimi secondi - Cuneo è piombata in un silenzio surreale - VIDEO E Foto - : ... nell'ambito del dibattito che coinvolge l'Amministrazione e i gestori dei locali sulla possibilità di montare gli altoparlanti all'esterno per diffondere la musica e proporre spettacoli dalle 19 ...

I Sony World Awards tornano a Monza : la grande Fotografia in Villa reale a settembre : Per il secondo anno consecutivo Monza ospiterà la mostra dei Sony World Photography Awards: dal 14 settembre la grande fotografia alla Villa reale. Il Sony World Photography Awards torna alla Villa ...

Battesimo del principino Louis - le Foto ufficiali della famiglia reale. Kate Middleton in bianco e lo sgarro a Meghan Markle : Battesimo nel pieno rispetto delle tradizioni, ma in un clima da cerimonia privata, per il principino Louis, terzogenito dei duchi di Cambridge, William e Kate, che ha ricevuto ieri il primo...

Ecco il probabile Xiaomi Mi Mix 3 in una Foto reale : Lo Xiaomi Mi Mix 3 compare già in una prima foto da vivo. L’azienda Cinese sarebbe già a buon punto con lo sviluppo della quarta versione del borderless che ha rivoluzionato il mondo degli smartphone Ecco lo Xiaomi Mi Mix 3 nella prima foto reale. Rumors, fake e curiosità Neanche il tempo di sbarcare in Europa […]