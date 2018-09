Forza Horizon 4 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Forza Horizon 4: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Forza Horizon 4 su PC Windows Forza Horizon 4 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Forza Horizon 4. Chi ha intenzione di giocare a Forza Horizon 4 […]

Forza Horizon 4 : svelati i requisiti di sistema della versione PC : I requisiti di sistema della versione PC di Forza Horizon 4 sono stati finalmente rivelati, per gentile concessione del Microsoft Store. Più in basso potete leggere le specifiche per la versione Windows 10.Come segnala Gamingbolt, i requisiti consigliati sono particolarmente interessanti poiché sono richiesti 12 GB di RAM e 4 GB di VRAM. L'elenco dello store afferma che soddisfare questi requisiti garantirà la "migliore esperienza" di Forza ...

Forza Horizon 4 : I Requisiti PC ufficiali : Microsoft e Playground Games svelano in Anteprima i Requisiti PC di Forza Horizon 4, se avete intenzione di acquistare e giocare al nuovo racing game sul vostro computer, allora non vi resta che consultare le specifiche richieste. Forza Horizon 4: I Requisiti PC ufficiali Minimi Sistema Operativo: Windows 10 versione 15063.0 o successiva Architettura: x64 richiesto DirectX: API DirectX 12, livello ...

Forza Horizon 4 : Gli obiettivi Xbox One “tradotti” in Anteprima : A partire da Ottobre Forza Horizon 4 farà il suo debutto su Xbox One e PC Windows 10. Quest’oggi vogliamo condividere con voi in Anteprima la lista completa e ufficiale degli obiettivi sbloccabili da noi tradotti. Forza Horizon 4: Tutti gli obiettivi Xbox One Nome Descrizione Punteggio Benvenuto nella Gran Bretagna Arriva al festival di Horizon 10 La quiete prima della tempesta Qualificati per l’evento ...

Forza Horizon 4 : un video gameplay tratto dalla versione Xbox One X mostra tutte le stagioni : Forza Horizon 4 è stato tra i protagonisti della Gamescom 2018 con una demo giocabile e Dualshockers ha avuto l'occasione di testare con mano l'atteso gioco.La demo, come potete vedere più in basso, è stata breve ma piuttosto intensa e mostra tutte e quattro le stagioni, inclusi vari tipi di superficie da gara, come sporcizia e neve.Le vetture sembrano estremamente maneggevoli e il gioco, in generale, si presenta piuttosto bene. Infine, il video ...

Forza Horizon 4 : la versione PC supporterà l'HDR e i 60 FPS sui sistemi più performanti : Probabilmente sarete un po' titubanti nell'acquistare Forza Horizon 4, visti i problemi riscontrati al day one col terzo capitolo. Tuttavia non preoccupatei, in quanto Playground Games sembra aver capito i suoi errori e ha lavorato sodo per presentare una versione PC godibile di Forza Horizon 4.Come riporta Gamingbolt, durante un'intervista l' art director Benjamin Penrose ha affermato che il titolo supporterà l'HDR fin dal day one, inoltre il ...

Gamescom 2018 : Forza Horizon 4 - prova : Manca ormai poco al 2 ottobre e all'arrivo sugli schermi di PC e Xbox One di Forza Horizon 4, la quarta iterazione del gioco di corse arcade migliore della scorsa e dell'attuale generazione. Probabilmente di sempre. Playground Games, ormai a tutti gli effetti studio interno di Microsoft, è riuscito ad innovare ancora una volta la formula vincente a cui abbiamo già assistito per tre straordinari capitoli, ed in questa edizione della Gamescom ne ...

Gamescom 2018 : Forza Horizon 4 sfreccia nel nuovo video gameplay : Microsoft e Playground Games hanno rilasciato un nuovo video gameplay dedicato a Forza Horizon 4 in occasione della Gamescom 2018.Inoltre, Microsoft ha condiviso più informazioni sulla modalità "Team Adventure" che sarà presente nel gioco.Come segnala Gematsu, si tratta di una modalità multiplayer competitiva che consente ai giocatori di unirsi e affrontare insieme le varie attività proposte. Read more…

Forza Horizon 2 sta per essere rimosso dall'Xbox Store per la "fine del suo ciclo vitale" : Il fatto che dopo un tot di anni i giochi non vengano più supportati con nuovi contenuti o patch correttive non è di certo particolarmente strano ma il fatto che vengano addirittura rimossi dalla vendita non è cosa di tutti i giorni. Tuttavia è proprio questa la scelta di Microsoft e Turn 10 per quanto riguarda Forza Horizon 2.A rivelarlo Brian Ekberg all'interno di un'intervista concessa a Engadget. "Un avviso alla community di Forza: Forza ...

Forza Horizon 4 Lista Auto : Forza Horizon 4 avrà tantissime Auto, ecco l’elenco completo. Ecco tutte le macchine che saranno presenti nel gioco Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 Lista Auto Auto e macchine presenti nel gioco Forza Horizon 4 Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia di mettere le mani su Forza Horizon 4. Poco fa, infatti, è trapelata in […]

Forza Horizon 4 Lista Auto : Forza Horizon 4 avrà tantissime Auto, ecco l’elenco completo. Ecco tutte le macchine che saranno presenti nel gioco Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 Lista Auto Auto e macchine presenti nel gioco Forza Horizon 4 Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia di mettere le mani su Forza Horizon 4. Poco fa, infatti, è trapelata in […]

Forza Horizon 4 potrebbe includere veicoli e un tracciato ispirati ad Halo : Mentre un recente video di Playground Games ci ha svelato le nuove feature di Forza Horizon 4, ecco giungere oggi una notizia che potrebbe essere particolarmente apprezzata da quei giocatori che, oltre ad essere in attesa del racing game, sono anche fan di Halo.Infatti, stando a quanto riportato da Gamerevolution, sembra che l'imminente Forza Horizon 4 includerà veicoli e un tracciato ispirati ad Halo. In passato abbiamo già assistito a questo ...

Forza Horizon 4 : le nuove feature protagoniste di un trailer : Forza Horizon 4 di Playground Games sta facendo di nuovo parlare di sé con un interessante trailer che ci mostra le nuove funzionalità di gioco che ci attendono.Come riporta Gamingbolt infatti lo sviluppatore del gioco dopo aver presentato il titolo all'E3 2018 ha tenuto diversi eventi in streaming nei quali erano mostrate le novità introdotte con l'atteso Forza Horizon 4.Ebbene per avere un veloce riepilogo possiamo vedere insieme il trailer, ...

Un nuovo video gameplay di Forza Horizon 4 ci mostra la stagione primaverile : Gli sviluppatori di Forza Horizon 4 Playground Games e Microsoft hanno presentato un'altro lungo video di gameplay.Come segnala Dualshockers, anche questo filmato si concentra su una delle stagioni e questa volta tocca alla primavera. Il video mostra colori decisamente diversi rispetto all'ultimo dedicato all'inverno, inoltre apprendiamo che il team ha realmente viaggiato in Gran Bretagna per catturare le sfumature reali di ogni stagione.Forse ...