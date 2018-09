Formula 1 - Svelato il calendario 2019

quattroruote

(Di venerdì 31 agosto 2018) La1 ha reso noto ilper il Mondialeche sarà sottoposto ad approvazione da parte del World Motor Sport Council del prossimo 12 ottobre. Saranno 21 le gare da disputare: si partirà il 17 marzo dall'Australia per poi chiudere ad Abu Dhabi il 1 dicembre.Un lungo campionato. Per la terza volta nella storia della1, avremo 21 appuntamenti in: 11 gare in Europa, 5 in Asia, 4 in America e 1 in Australia. La stagione partirà proprio con il Gran Premio d'Australia il 17 marzo, poi il circus si sposterà nel deserto del Sakhir per il secondo appuntamento stagionale. C'è grande attesa per la gara numero 1000 della storia della categoria che coinciderà con il GP della Cina: c'è da attendersi un grande spettacolo, al quale Liberty Media sta già lavorando. Ad agosto ci si fermerà: dopo il GP d'Ungheria, prevista per il quattro agosto, ci si potrà rilassare ...