Formula 1 | Gp Monza | pauroso schianto per Ericsson durante le prove La sua Sauber è

(Di venerdì 31 agosto 2018) Ha perso improvvisamente il controllo della suaAlfa Romeo in fondo al rettilineo ed è andato a sbattere violentemente contro le barriere. Dopo l’impatto frontale, la monoposto di Marcussi è ribaltata più volte sotto gli occhi dei commissari che hanno rischiato di essere colpiti. La vettura è distrutta ma il pilota è uscito fortunatamente illeso e sulle sue gambe dall’abitacolo, anche grazie all’Halo che gli ha protetto la testa. “Non so cosa sia successo, ma io sto bene”, ha dettoin una comunicazione via radio con i box dopo essersi ripreso. L’incidentelelibere del Gran premio d’Italia di1 sullo storico circuito di. Il pilota svedese stava provando l’assetto con le gomme medie (banda bianca) in vista della gara in programma domenica alle 15.10. La sessione diè stata momentaneamente ...