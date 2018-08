Formula 1 | GP Monza | la sequenza dell' incidente di Ericsson FOTO

Formula 1 - Gp Monza : pauroso schianto per Ericsson durante le prove. La sua Sauber è distrutta - il pilota illeso [VIDEO] : Ha perso improvvisamente il controllo della sua Sauber Alfa Romeo in fondo al rettilineo ed è andato a sbattere violentemente contro le barriere. Dopo l’impatto frontale, la monoposto di Marcus Ericsson si è ribaltata più volte sotto gli occhi dei commissari che hanno rischiato di essere colpiti. La vettura è distrutta ma il pilota è uscito fortunatamente illeso e sulle sue gambe dall’abitacolo, anche grazie all’Halo che gli ha protetto la ...

Formula 1 - GP Monza : pauroso incidente per Ericsson durante le prove libere. Pilota illeso : la ricostruzione : Paura a Monza per Marcus Ericsson . Il Pilota della Alfa Romeo Sauber si è reso protagonista di uno sfortunato e spaventoso incidente alla fine del rettilineo iniziale del circuito di Monza . Proprio ...

Formula 1 - calendario 2019 : via il 17 marzo in Australia - Monza 8 settembre : Roma, 31 ago., askanews, - E' stato diramato il calendario provvisorio della F.1 2019 . Si tratta di una bozza che dovrà ancora essere approvata dal Consiglio Mondiale della Fia del 12 ottobre. La ...

Formula 1 - GP Monza : ecco perché Vettel non riceverà nessuna penalizzazione per la sostituzione del cambio : Appena quattro giri nelle Libere 1 per Sebastian Vettel, con relativa conclusione della prima sessione del venerdì con diversi minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri piloti. Il motivo? Una ...