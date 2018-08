Formula 1 | GP Monza | ecco perché Vettel non riceverà nessuna penalizzazione per la

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza streaming video Rai prove libere : Perez primo in FP1 - intoppo per Vettel : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Italia 2018 a Monza: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend brianzolo (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Formula 1 - Gp Monza. La Ferrari e quell’incremento di potenza rischioso : A Spa abbiamo visto il debutto del nuovo propulsore della Ferrari l’evo3. L’incremento, seppur contenuto c’è stato e in Belgio si è visto. A Maranello hanno un poco forzato lo sviluppo e chiesto a Shell di fare altrettanto. La Ferrari con Sebastian Vettel, pur disponendo della monoposto migliore, rincorre purtroppo Hamilton e la Mercedes nella corsa iridata. Colpa di qualche errore di troppo – sia da del pilota, sia del ...

Formula 1 - GP Monza : la diretta delle prove libere : LIVE 09:45 31 ago F1, a Monza piove a dirotto: il video della Toro Rosso 09:18 31 ago Buongiorno da Monza. Piove a dirotto sull'Autodromo Nazionale

Diretta Formula 1/ F1 streaming video Rai prove libere FP1 e FP2 : tempi e classifica (Gp Italia 2018 Monza) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Italia 2018 a Monza: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend brianzolo (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 02:01:00 GMT)

Formula 1 - GP Monza : a dieci anni dal primo successo - Vettel cerca la vittoria con la Ferrari in Italia : Vincere, a Monza, con una macchina Italiana con un motore Italiano, proprio come fece dieci anni fa. Sebastian Vettel ha ricordato le emozioni travolgenti di quella prima volta sottolineando quanto ...

Formula 1 - GP d'Italia : Monza - 40 anni fa la domenica della gioia terribile : Mario Andretti, nato a Montona, Istria, nel 1940 , terra italiana ai tempi, , è campione del Mondo, l'ultimo italiano a farcela in Formula 1, perché come dice lui "il passaporto non cambia il sangue".

Formula 1 - l'ultimo GP di Fernando Alonso a Monza : 'Grazie Italia' : Qui sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale in 5 anni incredibili in Ferrari. Grazie Italia. ...

Formula 1 - GP Monza. L'inferno rosso carica la Ferrari : 'Seb vinci il mondiale - domenica doppietta' : "Abbiamo tante persone che ci seguono sia quando andiamo bene che quando andiamo male, la Ferrari è conosciuta in tutto il mondo". Guarda tutti i video Quando però il pubblico gli ha chiesto un ...

Formula 1 - Raikkonen : 'Futuro? Non credo ci saranno novità a Monza' : 'Il mio futuro? A un certo punto si saprà, questo è certo, ma non penso che ci si possano attendere novità qua a Monza. Mi piace gareggiare, altrimenti non sarei qui oggi. Il resto non mi piace tanto ...

Formula1 : Hamilton - strana assenza. Non è ancora a Monza : Mentre la Ferrari riempiva di passione la Darsena di Milano, e Vettel e Raikkonen raccoglievano entusiasmo fra i tifosi e domande in conferenza stampa, Lewis Hamilton non lasciava traccia di sé a ...

Formula 1 - giallo Hamilton : salta il giovedì di Monza per motivi personali : Lewis Hamilton è il grande assente di oggi a Monza, dove si apre il fine settimana del Gp d'Italia di Formula 1. L'inglese della Mercedes, leader del Mondiale, ha disertato 'per motivi personali', ...

Formula 1 - Vettel : 'Ferrari a Monza per vincere ancora' : Anche Raikkonen dello stesso avviso: 'Avvertiamo la pressione dei tifosi, qui per stare davanti a tutti'