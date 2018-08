Blastingnews

Ancora esami per il Governo - MassimoFamularo : Fitch mantiene il rating sull'Italia, ma peggiora l'outlook

(Di venerdì 31 agosto 2018) Dopo il rinvio di Moodys, che ha deciso di attendere la pubblicazione della nota aul DEF VIDEO per deciderea possibilta' di un downgrade modifica al ribasso del giudizio sul merito di credito, anchepotrebbe assumere un atteggiamento attendista, lasciando invariato per il momento ilsul debitono e modificando l'in negativo. La decisione, che verra' resa nota venerdì 31 agosto, sara' fondata uno report realizzato dagli analisti della stessa agenzia e dal quale Repubblica ha pubblicato diversi estratti. In sintesi, le misure contenute nel contratto di governo sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle spaventano ancora per il potenziale impatto che potrebbero avere sui saldi di finanza pubblica del nostro paese. Inoltre, la dialettica accesa nei confronti di Bruxelles rischia di avere conseguenze anche’avanzamento dell’unione bancaria e di ...