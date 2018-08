Fitch conferma rating Italia | ma rivede outlook da stabile a negativo | “Debito pubblico

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il debitodell’rimarrà “molto elevato”, lasciando il paese “più esposto a potenziali shock”. Lo afferma l’agenzia diin una nota, in cui sottolinea fra le criticità la “natura nuova e non collaudata del governo, le considerevoli differenze politiche fra i partner della coalizione e le contraddizioni fra gli elevati costi dell’attuazione degli impegni presi nel Contratto e l’obiettivo di ridurre il debito. Non è chiaro come queste tensioni politiche saranno risolte”. Per questo motivo l’agenziailBBB dell’maal ribasso l’da ‘‘ a ‘’. Un giudizio del resto atteso in giornate in cui lo spread è tornato a sfiorare i 300 punti e in cui i due cavalli di battaglia elettorali del M5S, sud e reddito di cittadinanza, si trasformeranno nei temi chiave sui quali il vicepremier ...