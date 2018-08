Fitch conferma rating Italia | ma abbassa l' outlook

Fitch conferma rating Italia - ma rivede outlook da stabile a negativo : “Debito pubblico molto elevato” : Il debito pubblico dell’ Italia rimarrà “ molto elevato” , lasciando il paese “più esposto a potenziali shock”. Lo afferma l’agenzia di rating Fitch in una nota, in cui sottolinea fra le criticità la “natura nuova e non collaudata del governo, le considerevoli differenze politiche fra i partner della coalizione e le contraddizioni fra gli elevati costi dell’attuazione degli impegni presi nel Contratto e l’obiettivo di ridurre il debito pubblico . ...

Fitch conferma il rating dell’Italia e abbassa l’outlook da stabile a negativo : Un’altra giornata nera per i titoli di Stato italiani: i mercati hanno atteso il giudizio di Fitch sull’Italia all’insegna della prudenza (e continuando a seguire il trend di vendite) per quanto i più ritenessero improbabile che l’agenzia tagliasse rating (oggi al livello BBB) e fossero certi che si sarebbe limitata a correggere l’outlook - la p...

Fitch : rating Italia confermato a BBB : 22.18 Fitch conferma il rating sull' Italia a BBB ma rivede il giudizio sull'outlook che da stabile diventa negativo. Il debito pubblico Italia no rimarrà "molto elevato", lasciando il Paese "più esposto a potenziali shock", afferma l'agenzia di rating in una nota.

Fitch conferma "Rating Watch Negativo" su Atlantia e Autostrade per l'Italia : A seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, Fitch Ratings ha annunciato di aver confermato Atlantia e Autostrade per l'Italia in "Rating Watch Negativo". È quanto si apprende da una nota diffusa ...