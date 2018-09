Fitch conferma il rating dell’Italia e abbassa l’outlook da stabile a negativo 

Fitch conferma il rating Italia. Ma abbassa outlook da 'stabile' a 'negativo' : Il monito: "Gli impegni del governo non coerenti col debito pubblico. Aumenta possibilità di voto anticipato in Italia". Palazzo Chigi: valutazione ampiamente giustificata Borsa, spread sopra 290 ...

Fitch conferma il rating per Italia - ma con "outlook" negativo : "Debito più esposto a shock con i costosi impegni del governo" : Nel report si sottolinea l'aumento di rischio anche a causa delle "notevoli differenze politiche tra i partner di coalizione" di governo anche se "l'avversione di parti del governo nei confronti dell'Ue e dell'euro" vine considerato un rischio basso

Fitch conferma rating dell’Italia ma abbassa l’outlook : “Impegni del governo costosi” : L'agenzia di rating pur conferma ndo il rating BBB per il nostro Paese ha rivisto al ribasso l'outlook da stabile a negativo, rendendo più probabile una prossima bocciatura. Gli occhi son puntati sull'elevato debito e sulle intenzioni del nuovo governo di sforare la soglia del 3% del rapporto deficit /pil.Continua a leggere

Fitch conferma rating Italia - ma rivede outlook da stabile a negativo : “Debito pubblico molto elevato” : Il debito pubblico dell’Italia rimarrà “molto elevato”, lasciando il paese “più esposto a potenziali shock”. Lo afferma l’agenzia di rating Fitch in una nota, in cui sottolinea fra le criticità la “natura nuova e non collaudata del governo, le considerevoli differenze politiche fra i partner della coalizione e le contraddizioni fra gli elevati costi dell’attuazione degli impegni presi nel Contratto e l’obiettivo di ridurre il debito pubblico. ...