Firenze - voleva suicidarsi ma poi uccise un senegalese : chiesto processo con rito immediato : La procura di Firenze ha chiesto il giudizio immediato per Roberto Pirrone, l'ex tipografo che il 5 marzo scorso sul ponte Vespucci di Firenze uccise a colpi di pistola il venditore ambulante ...

La Pira - primo passo di Bergoglio verso la beatificazione dell’ex sindaco di Firenze che voleva il dialogo con il mondo arabo : Qualche monsignore in vena di battuta, ma poi non troppo, ha così commentato la decisione di Papa Francesco di aprire la strada verso gli altari all’ex sindaco di Firenze Giorgio La Pira: “Ecco l’anti-Salvini”. La Pira è stato infatti il politico cattolico più aperto alle ragioni del mondo arabo. A partire dai primi anni Cinquanta intuì infatti il valore ed il ruolo geopolitico del Mediterraneo come punto strategico della pace mondiale. Iniziò ...