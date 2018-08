Fiorentina - Udinese | cronaca diretta | risultato live

Fiorentina - verso l'Udinese : Edimilson confermato a centrocampo : La Fiorentina si avvicina alla sfida contro l'Udinese. Come riportato da Il Corriere dello Sport, con i friulani mancherà sicuramente Jordan Veretout per squalifica: il rosso rimediato contro il Cagliari alla penultima giornata dello scorso campionato gli è costato davvero caro, e per lui ...

Fiorentina - Pjaca è pronto : titolare già contro l’Udinese? [VIDEO] : Sta lavorando duramente per ritrovare la migliore condizione e ripagare la fiducia della Fiorentina. Marko Pjaca vuole bruciare le tappe per poter essere titolare già dalla prossima gara. Lo staff sanitario viola predica calma, ma il croato – non ancora tornato ai livelli pre-infortunio – scalpita per essere al top, dopo gli scampoli di Fiorentina-Chievo che Pioli gli ha concesso. Il tecnico ex Inter ha parlato di inserimento ...

Inter-Torino 2-2 : granata mai domi - nerazzurri spreconi. Vincono Fiorentina - Genoa e Udinese : Inter-Torino- Finisce 2-2 il big match della 2^ giornata di campionato. Inter-Torino sfida dai due volti. Primo tempo dal forte impatto nerazzurro con gol di Perisic e raddoppio di De Vrij. Un’Inter sprecona, poco esperta nel gestire la gara nella ripresa e riagguantata dai gol di Belotti e Meite. Spalletti a fine gara è stato […] L'articolo Inter-Torino 2-2: granata mai domi, nerazzurri spreconi. Vincono Fiorentina, Genoa e Udinese ...

Renzi non potrà tifare solo Fiorentina : il figlio sarà l’attaccante dell’Udinese primavera : Il periodo di prova agli ordini di David Sassarini si è concluso con una conferma: il figlio dell'ex premier Matteo giocherà in attacco per l'Udinese primavera. L'inserimento ufficiale del classe 2001 - si legge oggi nel Messaggero Veneto - sarà formalizzato oggi, nel corso del briefing in programma in società, dove il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè si confronterà con lo staff tecnico della ...

Udinese : un ex Fiorentina per l'attacco : Secondo Sky Sport , l'Udinese ha messo nel mirino un nuovo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo: si tratta dell'attaccante classe '92 del Benfica Haris Seferovic .

Serie A - le amichevoli : la Fiorentina vola sulle ali di Chiesa - solo 1-1 per l'Udinese : Detroit FC-Frosinone 0-10 7' Ciano, 17' Goldaniga, 28' Dionisi, 29' Sammarco, 48' aut. Centala, 51' Ghiglione, 57' Besea, 61' Soddimo, 78' Matarese, 86' Ghiglione A Detroit il Frosinone ha affrontato ...

Amichevoli : il Torino piega il Nizza. Successi di prestigio per Udinese e Fiorentina : ROMA - E' ancora calcio d'estate, certo, però certi Successi fanno sempre bene anche in questa fase di preparazione, specie se colti in ambito internazionale, contro avversari di altri campionati. E ...

Fiorentina-Udinese : braccio di ferro per De Paul : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il suo arrivo libera Scuffet per il Frosinone, che si avvicina a Sau , Cagliari, e pensa ad Aquilani . Il Genoa resta in pressing per Favilli della Juventus, ...

De Paul - scontro con l'Udinese : vuole la Fiorentina : Come riportato da La Gazzetta dello Sport , sul taccuino di Pantaleo Corvino rimangono ancora i nomi di Stephan El Shaarawy e Marko Pjaca .

Fiorentina - si lavora ad uno scambio con l’Udinese : i dettagli : Fiorentina pronta ad instaurare uno scambio con l’Udinese per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli: tutti i dettagli La Fiorentina sta lavorando alla difficile pista che porta a Pjaca. Qualora la trattativa per il calciatore della Juventus dovesse sfumare, Corvino avrebbe un’alternativa pronta per l’attacco. Si tratta di De Paul, calciatore dell’Udinese, club con il quale si potrebbe instaurare una ...

Fiorentina-Udinese : possibile scambio di mercato : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in difesa ai friulani piacciono sempre Zapata , Milan, e Andreolli , in uscita dal Cagliari. In uscita l'attaccante croato Perica in prestito al Frosinone, ...