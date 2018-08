Fioramonti | con Israele nuovo impulso relazioni scientifiche

Università - l’impegno di Fioramonti con i 5mila docenti in sciopero : “Segnale di cambiamento chiaro e immediato” : Estate calda nelle Università italiane e non solo per le temperature. Oltre 5mila docenti hanno deciso di aderire allo sciopero dagli esami di profitto proclamato per la seconda volta negli atenei dal “Movimento per la dignità della docenza universitaria” che chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti di anzianità oltre che nuovi concorsi per i professori e per i ricercatori. I docenti hanno deciso di alzare la voce e da viale ...