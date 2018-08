Fine settimana con il maltempo | anticipo di autunno sull' Italia

Rugby - il palinsesto televisivo del week-end : ecco tutti gli eventi di questo Fine settimana : Tante gare in programma in questo fine settimana di Rugby, ecco come vederle in televisione Il ritorno del Guinness Pro 14, la Mitre Ten Cup e la seconda tappa del Women Grand Prix Series di Rugby Seven affolleranno il palinsesto ovale del weekend. Si parte con la prima giornata del Guinness Pro 14. A Parma le Zebre Rugby Club di coach Bradley, all’esordio tra le mura amiche dello Stadio “Lanfranchi”, affronteranno i Southern Kings. Il ...

Fine settimana - arrivano temporali a partire dalle regioni del nord : Roma - METEO ITALIA, SITUAZIONE GENERALE - L'anticiclone è in graduale fase di indebolimento sotto la spinta di umide correnti altantiche, che dalla Francia ne stanno erodendo il bordo settentrionale. Un primo modesto impulso instabile sta transitando proprio in queste ore, innescando qualche rovescio o temporale sulle Alpi, specie Alto Adige, ma pure tra Lvante Ligure e Toscana nord occidentale; un po' di nubi sparse sul resto ...

F1 - GP Italia 2018 : le previsioni meteo del Fine settimana a Monza. Incubo pioggia per la Ferrari… : Siamo alla vigilia del weekend più atteso dai tifosi della Ferrari e degli appassionati di motori in Italia. Domenica 2 settembre si disputerà il GP di Monza, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, ed ancora una volta a tenere banco sarà la sfida tra la Rossa e la Mercedes. Reduce dal trionfo a Spa (Belgio), Sebastian Vettel ha accorciato le distanze nella graduatoria iridata riservata ai piloti nei confronti di Lewis Hamilton. ...

Roma. A piazza Vittorio ultimo Fine settimana di sport : ROMA – “Da giovedi’ 30 agosto a domenica 2 settembre, nei giardini di piazza Vittorio, si svolgera’ l’ultimo lungo week end di sport gratuito promosso dal CONI Lazio nell’ambito dell’iniziativa ‘Notti di cinema e sport in piazza Vittorio’. Dal mese di luglio, per sei settimane, migliaia di cittadini del quartiere Esquilino e non solo, hanno avuto l’opportunita’ di praticare trenta ...

F1 - GP Italia 2018 : come vedere in tv il Fine settimana di Monza. Orari e programma su Sky - TV8 e RAI : Con ancora negli occhi lo splendido fine settimana di Spa-Francorchamps, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce immediatamente a Monza, per il tanto atteso Gran Premio d’Italia. Il tracciato brianzolo sarà il palcoscenico ideale per l’ennesimo duello tra Sebastian Vettel, rinfrancato dalla vittoria sulla pista delle Ardenne, e Lewis Hamilton, che a Monza ha vinto ben quattro delle ultime sei edizioni. La Ferrari, invece, non ...

Automobilismo. Nel Fine settimana 15°Slalom Città Internazionale dei Marmi Custonaci : ... sarà presentata al pubblico la 15ª edizione dello Slalom automobilistico 'Città Internazionale dei Marmi - Custonaci', valido come Coppa Aci Sport e nel campionato regionale di slalom. Per l'...

Pordenone : un Fine settimana nel medioevo a Cordovado 31 ago/2 sett 2018 - Udine 20 : Un borgo antico rivive l'età di mezzo. Tre giorni tra antichi mercati, spettacoli, artigiani, falconieri. Sfilano le dame tra bandiere e tamburi mentre cavalieri armati si fronteggiano in duelli. Notti di fuochi, taverne aperte, viandanti e pellegrini, musiche e danze. I ...

F1 - GP Italia 2018 : programma - orari e tv del Fine settimana a Monza : Neanche il tempo di respirare che nel prossimo weekend del 31 agosto-2 settembre si correrà il GP d’Italia a Monza, quattordicesima tappa del Mondiale F1. Dopo l’impegno di Spa (Belgio), il Circus torna in azione: si correrà sul tracciato brianzolo, sulla pista più veloce di tutto il campionato. Si preannuncia un fine settimana davvero rovente, ricomincia la sfida totale tra Ferrari e Mercedes, il duello tra Sebastian Vettel e Lewis ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Fine settimana di maltempo su molte Regioni d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Proseguono gli effetti della perturbazione atlantica già presente nel nord del paese che – oggi e domani – interesserà ancora la penisola, con temporali intensi e venti forti anche sulle Regioni del centro e su parte del meridione Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Calcio in tv : il ricco Fine settimana : Il canale Sky Sport Serie A trasmette Inter-Torino, telecronaca di Fabio Caressa con Beppe Bergomi opinionista, Andrea Paventi e Massimiliano Nebuloni a bordo campo. Il resto del cartellone: ...

Le previsioni meteo (in attesa della 'burrasca d'estate' del Fine settimana) : Piogge molte forti e brusco calo delle temperature. Sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it a prevedere un fine settimana di intenso maltempo sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Un ciclone di origine artica raggiungera' l'Italia, e le prime avvisaglie si avranno gia' oggi, con temporali su gran parte del nord, mentre il meteo resta negativo su Sicilia e Calabria. Domani condizioni meteo avverse al nord, e ...

Maltempo - rafFineria Taranto : riavvio previsto entro Fine settimana : Dopo il fermo nella raffineria di Taranto il 21 agosto scorso in conseguenza di un forte temporale, Eni in una nota smentisce che i fenomeni odorigeni lamentati ieri e oggi siano imputabili agli impianti che sono tutti in fermo totale. Si escludono anche sversamenti di idrocarburi, intesi come perdita di prodotto. La società Ecotaras, che era stata preventivamente allertata, sottolinea Eni, e’ intervenuta per confinare e risolvere il ...

Cantalice - Subiaco - La Morra e Sutri aprono le porte nel Fine settimana delle sagre : ... abili interpreti di un rito affascinante e misterioso; nei due giorni sono in programma esposizioni di artigianato, spettacoli musicali e le degustazioni delle pietanze tipiche dei Sibillini e dell'...

Motomondiale 2018 - GP Gran Bretagna 2018 : programma - orari e tv del Fine settimana a Silverstone : fine settimana a Silverstone per il Motomondiale. Il GP di Gran Bretagna sarà il dodicesimo appuntamento della stagione. In MotoGP il leader indiscusso del Mondiale è Marc Marquez, che dopo il ritorno dalla pausa estiva ha allungato ulteriormente su Valentino Rossi e gli altri inseguitori. In Moto2, invece, prosegue la lotta tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira, così come in Moto3 tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Il fine settimana a ...