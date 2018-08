Fine estate dedicata a restauro e ricerca ad Ercolano Avvio dei cantieri didattici e

Virus di Fine estate / Ultime notizie : sono 80mila gli italiani costretti a letto : Virus di fine estate, Ultime notizie: sono addirittura 80mila gli italiani costretti a letto in questo periodo dell'anno. Raffreddore e disturbi gastrointestinali protagonisti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 21:40:00 GMT)

Virus di Fine estate - al rientro dalle vacanze già 80mila italiani a letto : Le temperature di questo periodo di transizione facilitano il lavoro dei Virus, assai attivi in questo momento, portando malesseri influenzali come raffreddori e disturbi gastrointestinali che costringono molte persone a rimanere a letto.Continua a leggere

Occhio all’influenza di Fine estate : in 80mila a letto. Quando colpirà : Con gli ultimi giorni di agosto tornano anche raffreddori e disturbi gastrointestinali da fine stagione. “È un classico: le temperature di questo periodo di transizione facilitano il lavoro dei virus, assai attivi in questo momento. Possiamo stimare, con una certa approssimazione, tra i 60 e gli 80 mila casi, con disturbi di diverse entità”, spiega all’AdnKronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo all’università ...

Gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria fanno i conti con il Fine estate : Due manifestazioni annunciate a Crotone il 30 e 31 agosto per sollecitare iniziative utili a mantenere i voli Ryanair che collegano l'aeroporto di S.Anna a quelli di Pisa e Bergamo. Si tratta di due ...

Meteo. Torna il sole con un caldo da Fine estate - ma poi arrivano i temporali : Fino a mercoledì cielo soleggiato con temperature in aumento e clima quasi afoso. Giovedì tuttavia la situazione è destinata già a cambiare con il ritorno delle piogge.Continua a leggere

La lezione di Tina Kunakey - il trucco da sposa di Fine estate : L’ultimo matrimonio ad attirare l’attenzione di tutti, per diversi motivi, quello tra l’attore Vincent Cassel, 51 anni e la modella Tina Kunakey, 21 anni, protagonisti della nostra coperTina di questa settimana, ci ha regalato spunti beauty per un trucco ad alto voltaggio di luminosità che le spose di fine estate apprezzeranno. Del resto è questa la stagione dell’età dell’oro della pelle. La modella nata a Tolosa ma di origini ...

Daniela Santanché - la capanna al Twiga è abusiva/ Va demolita - ma solo a Fine estate : “Una presa in giro” : Daniela Santanché, la capanna al Twiga è abusiva: va demolita, ma solo a fine estate. “Una presa in giro”, dice Rossano Forassiepi, ex assessore urbanistica della cittadina versiliese(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:26:00 GMT)

Meteo - ribaltone di Fine estate : cambia di nuovo tutto : Negli ultimi giorni di un agosto passato tra caldo e temporali, arriverà un nuovo cambio repentino. Dopo un fine settimana...

Daniela Santanché - procedimento per infrazione edilizia sulla pagoda del Twiga : ma sarà smontata solo a Fine estate : È dal 29 giugno che, sulla maxi pagoda del Twiga frequentata da Daniela Santanchè, è aperto un procedimento per infrazione edilizia. Lo ha fatto sapere il comune di Pietrasanta a Ettore Neri, il consigliere del Pd che, con la sua interrogazione in consiglio comunale, nei giorni scorsi, aveva domandato se quella struttura in legno, a pochi passi dal mare, con tanto di elettricità, fosse o meno autorizzata. “Secondo lei abbiamo messo questa ...

Da Trony “L’estate sta Finendo - gli sconti no” : ecco la promo online valida fino al 30 agosto : "L'estate sta finendo, Gli sconti no!": questa la ultima promo online di Trony che propone offerte anche su diversi smartphone Android fino al 30 agosto L'articolo Da Trony “L’estate sta finendo, gli sconti no”: ecco la promo online valida fino al 30 agosto proviene da TuttoAndroid.

Le previsioni meteo (in attesa della 'burrasca d'estate' del Fine settimana) : Piogge molte forti e brusco calo delle temperature. Sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it a prevedere un fine settimana di intenso maltempo sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Un ciclone di origine artica raggiungera' l'Italia, e le prime avvisaglie si avranno gia' oggi, con temporali su gran parte del nord, mentre il meteo resta negativo su Sicilia e Calabria. Domani condizioni meteo avverse al nord, e ...

Fine estate in California seguendo la New Highway 1 fra parchi nazionali - musei del gusto e wine festival : Viaggio nel Golden State per un tuffo (immaginario) fra le onde dell'Oceano Pacifico. Destinazione California, per molti italiani ed europei luogo dei sogni, l'"american dream", del cinema hollywoodiano, delle belle donne e delle mitiche spiagge come Malibu e Santa Monica. Ma anche terra di vini eccellenti e parchi nazionali favolosi.Fra le ultime "good news" che arrivano d'oltreoceano la riapertura della Highway 1, l'iconica strada costiera che ...