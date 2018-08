Figc | assemblea elettiva convocata il 22 ottobre

calcioweb.eu

(Di venerdì 31 agosto 2018) Il Commissario Straordinario della, Roberto Fabbricini, ha convocato l’Federaleper lunedì 22(alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione). L’si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 – Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’; elezione del Presidente Federale. (Adnkronos)L'articoloil 22CalcioWeb.