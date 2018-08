Figc - assemblea elettiva convocata il 22 ottobre : Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha convocato l’assemblea Federale elettiva per lunedì 22 ottobre (alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione). L’assemblea si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 – Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’assemblea; ...

Un’assemblea elettiva straordinaria Figc ad ottobre : l’annuncio di Fabbricini : Roberto Fabbricini annuncia l’assemblea elettiva straordinaria Figc a ottobre Il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha inviato una lettera a tutte le componenti federali nella quale ha sottolineato che, nel rispetto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport dello scorso 31 luglio, è sua intenzione aspettare le determinazioni del Governo circa la conformità dei principi fondamentali degli statuti delle ...

Figc : Lega Nazionale Dilettanti con Sibilia per l’assemblea : Conferma unanime dal consiglio direttivo della Lega Dilettanti della deLega al presidente, Cosimo Sibilia, per le azioni che condurrà insieme con Lega Pro, Aic e Aia, per la convocazione dell’assemblea elettiva della Figc. Il consiglio, informa la Lnd, ha auspicato “una rapida soluzione ed il ripristino della rappresentatività democratica, nel rispetto dell’istanza depositata dal 73% della base elettorale che chiede di ...

Sibilia insiste : “convocare l’assemblea Figc” : Il presidente della lega nazionale dilettanti Carlo Sibilia insiste, e porta avanti le proprie istanze. Non solo quelle relative al calcio femminile, ma anche la richiesta ufficiale da parte della Lnd di convocazione dell’Assemblea elettiva della federcalcio. Formalmente è stata notificata il 4 luglio scorso via posta certificata al commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, al quale era stato chiesto di convocarla ...

Figc - diffida a Fabbricini : “convochi assemblea” : Al commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini è stata notificata una diffida per la convocazione dell’assemblea elettiva “entro il 31 luglio”. L’atto è stato attivato da un legale in rappresentanza di quattro delegati al voto delle quattro componenti che hanno richiesto l’Assemblea: uno della Lega Dilettanti, uno della Lega Pro, uno dei calciatori e uno degli arbitri. Nel documento, secondo quanto ...