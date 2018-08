FIFA 19 | il rapper italo tunisino Ghali e la sua Habibi nella colonna sonora

eurogamer

: Il rapper italo tunisino Ghali e la sua 'Habibi' nella soundtrack di #FIFA19. - Eurogamer_it : Il rapper italo tunisino Ghali e la sua 'Habibi' nella soundtrack di #FIFA19. -

(Di venerdì 31 agosto 2018)19, l'ultimo capitolo del videogioco calcistico più venduto al mondo in uscita il prossimo 28 settembre, sorprenderà gli appassionati anche per la sua.Il giovane, artista tra i più promettenti ed apprezzati della scena musicale italiana degli ultimi anni, è stato infatti selezionato per far parte della tracklist ufficiale di19. Ad accompagnare i videogiocatori di calcio virtuale in tutto il mondo sarà il suo grande successo, che con il suo flow inconfondibile creerà la perfetta atmosfera per le loro sfide più avvincenti. "Essere presenteSoundtrack ufficiale di19, per me è un grande onore" spiega il giovane. "È uno dei giochi che mi accompagna spesso nelle serate con gli amici e nei momenti di svago, è da sempre uno dei miei giochi preferiti e sono onorato del fatto che da oggi qualsiasi persona al mondo potrà giocare ...