Fideiussioni non valide | Palermo e Lecce rischiano -8 in classifica

cittadellaspezia

: #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Fideiussioni non valide, Palermo e Lecce rischiano -8 in cla… - cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Fideiussioni non valide, Palermo e Lecce rischiano -8 in cla… - ttcalciocatania : FIGC - CASO FIDEIUSSIONI, Zamparini (Patron Palermo) storce il naso: 'Non c'è alcun tipo di logica...' - Tutto Calc… - ECONOMIAeSPORT : RT @EmanueleCuomo23: Fideiussioni #Finworld non valide. La #FIGC chiede nuove #garanzie a #Palermo, #Lecce, #Arzachena, #Cuneo, #JuveStabia… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) La Spezia - "Lerilasciate dalla Finworld S.p.A., in quanto provenienti da soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nell'ambito ...