Ficarra e Picone portano in tv le rane una commedia di Aristofane

Ficarra e Picone su Rai 1 con Aristofane : "La cultura può salvarci dall'imbarbarimento" : Dopo aver affidato alle piroette di Roberto Bolle l'apertura dell'anno civile, Rai 1 sceglie di puntare nuovamente sull'arte per un secondo "primo" dell'anno, quello settembrino, che apre di fatto le porte alla nuova stagione televisiva. Sabato prossimo la rete ammiraglia del servizio pubblico accoglierà in prima serata Le rane di Aristofane, nell'interpretazione di Ficarra e Picone. Ficarra e ...

Ficarra e Picone su Rai1 con Le rane di Aristofane : anticipazioni : Le rane di Aristofane sabato sera su Rai1: le anticipazioni di Ficarra e Picone Sabato 1 settembre, in prima serata su Rai1, andrà in onda uno spettacolo allestito al Teatro Greco di Siracusa interpretato da Ficarra e Picone: Le rane di Aristofane. Le rane è una commedia greca messa in scena per la prima volta ad Atene nel 405 a.C. dove vinse la gara delle Lenee, le feste dedicate al dio Dioniso. Salvo Ficarra veste i panni di Dioniso, il dio ...

Il 7 e l’8 : trama - cast e curiosità sull’esordio alla regia di Ficarra e Picone : Dopo tanto cabaret e show televisivi come Zelig o L’ottavo nano, il duo comico Salvatore Ficarra e Valentino Picone decide di fare il grande salto e passare alla regia con un film tutto loro che potesse bissare il sucesso di Nati stanchi dove erano solo attori. L’impegno li ha premiati perché il film ha ottenuto un buon successo di pubblico nelle sale e anche di vendite in DVD: Canale 5 lo ritrasmette lunedì 27 agosto a partire dalle ...

Siracusa. 'Palamede - l'eroe cancellato' - finale con Baricco e Valeria Solarino al Teatro Greco. Standing ovation per Ficarra e Picone : ... la commedia che Ficarra e Picone hanno nuovamente portato in scena quest'anno al Teatro Greco dopo il grande successo riscosso durante lo scorso ciclo di spettacoli classici. Pubblico entusiasta ...

Grande successo per le 'Rane' di Aristofane con Ficarra&Picone : La disputa è certamente tra due poeti ma soprattutto è tra poetiche visione del mondo, dunque il senso stesso del teatro viene messo in gioco, il rapporto tra teatro e mondo?.

