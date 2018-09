Fiat - Da Oreca e Milano Racing la 500X da Rally

quattroruote

(Di venerdì 31 agosto 2018) La scuderia transalpinaha svelato le prime immagini delladasviluppata con la collaborazione della. La piccola Suv torinese, della quale è stato di recente presentato il facelift, dispone di tutte le modifiche meccaniche previste dal kit R4 e, a partire dal 2019, correrà sia nel campionato francese di, sia in quello europeo con i colori della. La vettura sarà prodotta anche per altri team: le consegne dei primi modelli sono previste tra la fine del 2018 e i primi mesi del prossimo anno. Cuore francese, elettronica italiana. La, fresca vincitrice della Coppa del Mondo Fia RGT con un'Abarth 124, sarà il produttore completo della vettura: nel progetto, infatti, non è stato coinvolto in alcun modo il gruppo FCA. La Suv da gara sarà costruita direttamente dalla scuderia che utilizzerà il kit R4 che laha ...