Festival di Venezia 2018 | The Ballad of Buster Scruggs | le sei favole del vecchio West

Festival di Venezia 2018 - A Star is Born : Bradley Cooper e Lady Gaga in una delle love story più toccanti del nuovo secolo : Venezia 75 e il naso di Lady Gaga. Se ogni film ha una sua inquadratura ideale, un proprio dettaglio autentico e riuscito, quando andrete a vedere A Star is Born, passato al Festival di Venezia, Fuori Concorso, vi ricorderete di Bradley Cooper – nel film il chitarrista Jackson Maine – che di questo naso di Lady Gaga – nel film la cameriera/pianista/cantante acqua e sapone Ally – ne tesse le amorevole lodi, innamorandosene ...

Festival di Venezia 2018 - The Otherd Side of Wind : il film incompiuto di Orson Welles è un guazzabuglio : L’hanno ritrovato, ma potevano anche lasciarlo dov’era. Chi ieri sera si è avventurato tra la sala Darsena e la Sala Perla del Festival di Venezia edizione 75 per vedere le due proiezioni dell’Orson Welles riesumato dall’oblio, The other Side of the Wind, non deve avere vissuto un’esperienza molto convincente. C’è chi dopo dieci minuti ha strabuzzato gli occhi dicendo: “Hey, ma questo è un film di Russ Meyer!”. O c’è chi ha sonoramente ...

Festival del Cinema di Venezia 2018 - Lady Gaga in versione diva retrò conquista il Lido : Dimenticatevi l’abito fatto di bistecche, quello “da nonna”, le super zeppe, le unghie lunghissime e tutti gli altri eccessi a cui siamo abituati ad associare il nome di Lady Gaga. Dismessi i panni della popstar (da quando non si sente un suo singolo in radio?), la signorina Germanotta si è reinventata come attrice, calandosi perfettamente nel ruolo della diva retrò. La star americana è infatti la protagonista ...

Paz Vega - star al Festival del Cinema di Venezia : «Poco spazio alle donne» : A fine novembre sarà a Roma per girare American Night, 'una storia di azione, humor nero e thriller' dell'italo americano Alessio Della Valle, in cui interpreta 'un'esperta d'arte' in coppia con ...

Festival di Venezia 2018 - Roma di Alfonso Cuaron : viaggio nell’infanzia del regista a Città del Messico. Un amarcord vintage non proprio felliniano : Macchina da presa fissa su alcune piastrelle del pavimento. Poi acqua e detersivo ci scorrono sopra. E sulle piastrelle si riflette un balcone, il cielo di Città del Messico, un boeing che vola basso. Un’inquadratura del genere, in bianco e nero, che poi si trasforma in un breve piano sequenza ad esplorare il pianterreno di un appartamento, poteva girarla solo Alfonso Cuaron. Roma, un amarcord vintage non proprio felliniano, film in Concorso a ...

Festival di Venezia 2018 - è il giorno di Emma Stone. Al Lido arriva anche Lady Gaga in tacchi a spillo e tubino retrò : Se l’apertura della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata all’insegna delle interpretazioni maschili forti, in questa seconda giornata sono le donne a conquistarsi la scena. Non solo sul grande schermo, dove sono state proiettati Roma e The Favourite, due film molto attesi che hanno come protagonisti dei personaggi femminili agli antipodi tra loro, ma soprattutto sul red carpet. Tutti gli sguardi ...

