FESTIVAL DI VENEZIA 2018 Bradley Cooper A Star Is Born con Lady Gaga e i

Paz Vega - star al FESTIVAL del Cinema di Venezia : «Poco spazio alle donne» : A fine novembre sarà a Roma per girare American Night, 'una storia di azione, humor nero e thriller' dell'italo americano Alessio Della Valle, in cui interpreta 'un'esperta d'arte' in coppia con ...

FESTIVAL di Venezia 2018 - Roma di Alfonso Cuaron : viaggio nell’infanzia del regista a Città del Messico. Un amarcord vintage non proprio felliniano : Macchina da presa fissa su alcune piastrelle del pavimento. Poi acqua e detersivo ci scorrono sopra. E sulle piastrelle si riflette un balcone, il cielo di Città del Messico, un boeing che vola basso. Un’inquadratura del genere, in bianco e nero, che poi si trasforma in un breve piano sequenza ad esplorare il pianterreno di un appartamento, poteva girarla solo Alfonso Cuaron. Roma, un amarcord vintage non proprio felliniano, film in Concorso a ...

FESTIVAL di Venezia 2018 - è il giorno di Emma Stone. Al Lido arriva anche Lady Gaga in tacchi a spillo e tubino retrò : Se l’apertura della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata all’insegna delle interpretazioni maschili forti, in questa seconda giornata sono le donne a conquistarsi la scena. Non solo sul grande schermo, dove sono state proiettati Roma e The Favourite, due film molto attesi che hanno come protagonisti dei personaggi femminili agli antipodi tra loro, ma soprattutto sul red carpet. Tutti gli sguardi ...

Caso Cucchi al FESTIVAL di Venezia/ Video - Ilaria dopo la "dedica" a Salvini : "guardo il cielo e..." : Botta e risposta tra il vicepremier Salvini e Ilaria, sorella di Stefano Cucchi. Il film Sulla mia pelle, presentato ieri a Venezia, è l'occasione giusta per chiarire.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Georgina Rodriguez diva al Lido per il FESTIVAL di Venezia : nude look e curve mozzafiato - FOTO - : Georgina è la ragazza del momento, forse una delle più invidiate al mondo. Brilla di luce riflessa, sì, ma appare decisa a crearsi un'immagine di successo indipendente da quella del suo famoso boy. E'...

Elisa Isoardi - look al 75esimo FESTIVAL di Venezia/ Foto - critiche sul red carpet al compagno Salvini : Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno presenziato alla serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia: il look sul red carpet della conduttrice de La prova del cuoco.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:32:00 GMT)

CASO CUCCHI AL FESTIVAL DI VENEZIA/ Video - Salvini a Ilaria : "Guardo il film - ma difendo le forze dell'ordine" : Botta e risposta tra il vicepremier Salvini e Ilaria, sorella di Stefano CUCCHI. Il film Sulla mia pelle, presentato ieri a VENEZIA, è l'occasione giusta per chiarire.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:26:00 GMT)

Elisa Isoardi supersexy sul red carpet del FESTIVAL di Venezia : Da settembre la ritroveremo al timone de La prova del cuoco, trasmissione da lei condotta già tra il 2008 e il 2010 e di cui adesso è guida ufficiale dopo la successione definitiva ad Antonella Clerici, ma Elisa Isoardi non s’è fermata al piccolo schermo e ha deciso di prendersi anche il cinema. Per il momento, però, in attesa di rivederla su Rai1 in compagnia di Andrea Lo Cicero e il rinnovato cast della sua vecchia/nuova trasmissione, ...

Ben Dj fa muovere a tempo Palazzina Grassi - Venice by Starck - per il FESTIVAL del Cinema di Venezia : I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il ...

Alessandro Gassman al FESTIVAL di Venezia/ Da Una storia senza nome agli inizi : "Mio padre lanciava le scarpe" : Alessandro Gassman al Festival di Venezia si prepara al lancio di Una storia senza nome al cinema dal 20 settembre ma in tv arriva la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:22:00 GMT)

FESTIVAL di Venezia 2018 - da Elisa Isoardi (con spacco vertiginoso) a Daniela Santanchè alla fidanzata di Cr7 : tutti i vip sul red carpet : Il primo red carpet della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha visto sfilare divi di Hollywood e vip nostrani, accorsi in Laguna per la prestigiosa kermesse cinematografica. Trasparenze, scollatura e spacco vertiginoso per Elisa Isoardi, che ha incantato Venezia con un elegante abito turchese. La compagna di Matteo Salvini ha stupito tutti con il suo look, nonostante fosse un po’ impacciata. ...

Il FESTIVAL di Venezia si è aperto nel segno della gender equality : Ha aperto ufficialmente i battenti ieri sera la settantacinquesima edizione del Festival di Venezia, e non sono mancate le polemiche. della problematica legata alle poche – una – donne selezionate in concorso (gli uomini sono ben 20) avevamo già parlato, ma per chi non avesse seguito l’evolversi della faccenda va ricordato che alla vigilia dell’apertura sull’Hollywood Reporter è stato pubblicato un articolo molto discusso, che ...

FESTIVAL di Venezia 2018 - Vanessa Redgrave : “Mi verrebbe da bestemmiare su quanto non si fa sui rifugiati” : “Mi verrebbe di bestemmiare su quanto non si fa sui rifugiati. I nostri governi hanno perso il senso della realtà e l’umanità”. Vanessa Redgrave, l’attrice britannica premio Oscar, fresca di Leone d’Oro alla carriera, non usa mezzi termini per parlare di uno dei temi di maggiore attualità tanto in Europa quanto in Usa. E d’altronde, proprio al tema dei rifugiati, la Redgrave ha dedicato la sua opera prima da regista, il ...

FESTIVAL del Cinema di Venezia - Elisa Isoardi brilla di luce propria : il red carpet della fidanzata di Matteo Salvini [GALLERY] : Elisa Isoardi presenzia al Festival del Cinema di Venezia, la bella fidanzata di Matteo Salvini in tutto il suo splendore sul red carpet dell’evento Cinematografico Elisa Isoardi presenzia alla 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. La fidanzata di Matteo Salvini indossando uno splendido vestito Elisabetta Franchi calca il red carpet dell’evento Cinematografico ed incanta prima la Darsena e poi i fotografi presenti ...