Federer | «Non voglio che diventi la Piqué Cup»

Federer contro la star del Barca : "La Davis non diventi la Coppa Piquè" : L''imbroglio' è rappresentato dal fatto che Federer a sua volta è organizzatore della Laver Cup, la, sedicente, Ryder Cup del tennis che mette contro Europa e Resto del mondo e ha debuttato l'anno ...

'Senza Nadal e Djokovic - Federer Non giocherebbe più' - D.Hantuchova : Prima, almeno cinque dei primi dieci del mondo erano decisamente a disagio sull'erba o sulla terra. Ora non è più così, le superfici offrono a tutti l'opportunità di giocare bene ovunque e vincere '. ...

Tennis - Roger Federer : “La Coppa Davis non può diventare la Piqué Cup” : Siamo tutti a conoscenza della rivoluzione sistemica del format della Coppa Davis di Tennis a partire dal 2019: la creazione di un evento annuale al termine della stagione (novembre) della durata di una settimana, in una location europea di livello mondiale, per incoronare i campioni del mondo, successivo alle qualificazioni a 24 squadre, che si terranno a febbraio con formula tradizionale (casa/trasferta). Ebbene, a pronunciarsi a riguardo ci ...

US Open 2018 : Nadal vs Federer in finale? I re non si sono mai sfidati a New York : Per i bookmakers Novak Djokovic è il favorito degli US Open 2018. Di fatto, il vincitore dell'ultimo Wimbledon è testa di serie nr. 6 a New York e, dunque, potrebbe essere protagonista di un quarto piutosto severo [VIDEO] visto che si trova dalla stessa parte del tabellone di Roger Federer. In ogni caso gli appassionati di Tennis, coloro che vivono da anni insieme ai diretti interessati la rivalita' più lunga della storia di questo sport, hanno ...

Roger Federer e quella stoccata sulla Coppa Davis : “non deve diventare la Coppa Piquè. È come giocare a Jenga” : Roger Federer ha messo in guardia il mondo del tennis dai troppi cambiamenti nel format della Coppa Davis, augurandosi che il torneo non diventi la ‘Coppa Piquè’ Tanti giocatori si sono detti favorevoli al cambio di format della Coppa Davis, un torneo molto importante ma che nelle ultime edizioni, a causa dell’assenza di tanti top player, aveva perso una parte del suo prestigio. La ‘trasformazione’ è avvenuta ...

Us Open – Federer debutta sul velluto - lo svizzero non lascia scampo al giapponese Nishioka : Il tennista svizzero stende in tre set l’avversario giapponese accedendo così al secondo turno dello slam americano Tutto facile per Roger Federer al debutto agli Us Open 2018, lo svizzero si sbarazza in tre set del giapponese Nishioka, mai in partita nell’arco dell’intero match. Tre set a zero il punteggio sul cemento americano, troppo netto il divario tra i due giocatori in campo, con il numero due della classifica Atp ...

Kyrgios senza filtri : “US Open? Non sono a mio agio. Sfida con Federer? Dico che…” : Nick Kyrgios ha parlato del suo rapporto con gli US Open e della possibile Sfida contro Roger Feder, l’unica cosa che lo intriga di tutto il torneo Nick Kyrgios avrà anche tanti difetti, ma di sicuro non ha paura di dire quello che pensa. Ad esempio, l’australiano non ci ha pensato due volte a svelare che gli US Open ai quali dovrà esordire a breve, non gli piacciono per niente. La possibile Sfida con Roger Federer però lo ...

Dylan Alcott non ha dubbi : “Kyrgios? Una persona d’oro! Nick è anche più talentuoso di Federer” : La stella paralimpica australiana, Dylan Alcott, ha esaltato il carattere di Kyrgios, definendolo una persona d’oro: in quanto a talento invece, Nick sarebbe anche superiore a Federer Bad boy davanti alle telecamere, a volte un po’ svogliato nel modo di giocare, ma chi lo conosce bene non può che tessere le sue doti, personali e tennistiche. Di chi stiamo parlando? Di Nick Kyrgios ovviamente, uno dei principali talenti del ...