Federer contro la star del Barca | La Davis non diventi la Coppa Piquè

Us Open – Federer sul velluto contro Paire - King Roger liquida il francese in tre semplici set : Niente da fare per Paire nel secondo turno degli Us Open, troppo forte Roger Federer per il tennista francese Continua la marcia di Roger Federer agli Us Open 2018, lo svizzero liquida senza patemi Benoit Paire e stacca il pass per il turno successivo. Troppo ampio il divario tra i due giocatori in campo, con il numero 2 del ranKing Atp che non permette al transalpino di entrare mai in partita. Tre set a zero per King Roger, che mette fine ...

Federer contro Piquè : “la Davis non può diventare la sua coppa!” : Roger Federer non le manda a dire a Piquè, colui il quale ha modificato la Coppa Davis grazie al gruppo Kosmos “La coppa Davis non può diventare la coppa Piquè”. Roger Federer si esprime così sulla riforma del celebre torneo per nazioni varata dal gruppo Kosmos, fondato e presieduto dal calciatore spagnolo del Barcellona. Il nuovo format, che ha ottenuto il via libera dall’Itf, farà della Davis una sorta di Mondiale di ...

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell'ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Un'occasione che Fognini non deve sprecare, perchè un eventuale ko del numero due del mondo potrebbe davvero aprire spiragli clamorosi per il ligure e soprattutto tanti punti fondamentali in ottica ...

Tennis - US Open : Fabio Fognini a caccia dell’ottavo contro Roger Federer - con vista sulla top ten : Sarà il giovane americano Michael Mmoh a segnare l’esordio di Fabio Fognini nell’edizione 2018 degli US Open. Mai come questa volta l’ultimo Slam dell’anno è così importante per il Tennista di Arma di Taggia, che punta assolutamente a raggiungere la seconda settimana e ad ottenere punti fondamentali per salire in classifica e avvicinare ancora di più le prime dieci posizioni del ranking mondiale. Un sogno Top Ten che non ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Federer vs Djokovic - atto 46. Quarto scontro in Finale negli States tra i due rivali : E siamo al 46° atto. Roger Federer e Novak Djokovic tornano a confrontarsi a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta: semiFinale degli Australian Open 2016 e vittoria di Nole in quattro set (6-1 6-2 3-6 6-3). Di acqua ne è passata sotto i ponti e da un lato Roger è tornato a graffiare nell’ultimo biennio conquistando l’edizione 2017 e 2018 di Melbourne e quella 2017 di Wimbledon; dall’altro il serbo, dopo i tanti ...

Atp Cincinnati – Goffin non ce la fa - Federer in finale contro Djokovic dopo il ritiro del belga : Roger Federer vola in finale al torneo Atp di Cincinnati dopo il ritiro di David Goffin, il belga si è ritirato durante l’intervallo del primo set Sarà Roger Federer contro Novak Djokovic la finale del torneo Atp sul cemento di Cincinnati. Il Master 1000 dell’Ohio dopo aver visto approdare in finale il serbo, vede giungere nel match conclusivo del torneo anche il tennista numero due al mondo. Lo svizzero, dopo un primo set ...

Toni Nadal : 'Sconfitta contro Djokovic allontana Rafa dagli Slam di Federer' : La sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale brucia ancora: ' Una volta si perde e una volta si vince, questo è lo sport. Bisogna essere pronto a tutto. Rafa ha fatto un buon torneo, due ottime ...

John McEnroe va controcorrente : “il tempo di Federer sta finendo - forse è già finito. Esiste già il suo successore” : John McEnroe crede che il tempo in cui Roger Federer dominerà il tennis stia per scadere o, vista la sconfitta di Wimbledon, sia già scaduto Mentre tutto il mondo del tennis si stupisce di cosa Roger Federer sia riuscito a fare alla soglia dei 37 anni, John McEnroe ha un parere diverso, controcorrente. L’ex tennista americano ha spiegato che, a suo avviso, le recenti sconfitte di Federer indichino come il tempo del suo dominio stia ...

Wimbledon – Volandri critica Federer : “sconfitta contro Anderson? Nadal non avrebbe perso. Ecco cosa ha sbagliato Roger” : Mentre tutti hanno esaltato il talento di Kevin Anderson, dopo la vittoria nei quarti di finale di Wimbledon contro Federer, Filippo Volandri ha preferito sottolineare i demeriti di Roger Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di ...

Wimbledon 2018 : big in campo per i quarti. Nadal al test Del Potro - Djokovic con Nishikori. Federer contro il gigante Anderson : A Wimbledon tocca agli uomini scendere in campo per i quarti di finale. I principali favoriti sono tutti ancora in corsa, pronti a giocarsi il titolo dei Championship nella stretta finale. Sul campo Centrale tocca alla parte bassa del tabellone. Apriranno Novak Djokovic e Kei Nishikori. Il serbo è al secondo quarto di finale Slam consecutivo, qualcosa che sembrava normalissima amministrazione fino a due anni fa ma diventata un traguardo notevole ...

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone maschile (6 luglio) : Federer agli ottavi senza fatica - Zverev si salva contro Fritz - Fabbiano saluta Londra : Quinta giornata di incontri che è andata in archivio a Wimbledon e day-5 che non ha riservato troppe sorprese. Roger Federer, testa di serie numero uno, sceso in campo sul Centrale nell’ultimo incontro in programma, ha ottenuto con grande classe e qualità il successo contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Lo svizzero in 1 ora e 37 minuti di partita ha fatto suo l’incontro con il punteggio di 6-3 7-5 6-2, mettendo in mostra a piccole ...

