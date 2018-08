Febbre Nilo | settimana record in Europa | 300 nuovi casi

Febbre del Nilo - nuovo caso a Milano : disinfestazioni a Pioltello e Segrate : Un nuovo caso di infezione da virus West Nile è stato segnalato giovedì mattina dall'Ats di Milano: si tratta di un milanese che - stando a quanto riferito - frequentava abitualmente il lago Malaspina ...

Febbre del Nilo - nuovo caso a Milano : disinfestazioni a Segrate e Pioltello : Si tratta di un residente a Milano che - stando a quanto riferito - frequentava abitualmente il lago Malaspina: per quest l'Ats ha allertato i comuni vicini

Febbre del Nilo - nuovi casi in Friuli : ricoverato un anziano di Fiumicello e altri sei nel Pordenonese : Dopo un primo screening all'ospedale di Pordenone, si è in attesa della conferma del test del Burlo Garofolo

West Nile - altro morto a Ravenna / La Febbre del Nilo attacca l'Italia : terza vittima nelle ultime settimane : West Nile, altro morto a Ravenna: la Febbre del Nilo attacca l'Italia. Si tratta della terza vittima nelle ultime settimane. Ad essere colpito stavolta è un uomo di 83 anni.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:47:00 GMT)

Febbre del Nilo Occidentale : 3ª vittima nel Ravennate : Il virus del Nilo Occidentale ha provocato una nuova vittima nella provincia di Ravenna: si tratta di un paziente 83enne deceduto lunedì nell’ospedale di Lugo. L’uomo era stato ricoverato il 9 agosto in Terapia intensiva in seguito una Febbre persistente ed era affetto da malattie pregresse. Le altre due vittime sono un 85enne di Lugo e una 87enne dell’are di Faenza, già debilitati da altre patologie. Secondo i dati ...

Febbre del Nilo occidentale : almeno 213 casi in Serbia - 21 vittime : Finora si sono registrati ben 231 casi di Febbre del Nilo occidentale in Serbia, 21 le vittime: lo ha reso noto l’Istituto di sanità pubblica “Milan Jovanovic Batut”, secondo cui il maggior numero di casi si è registrato nella capitale Belgrado (108). L'articolo Febbre del Nilo occidentale: almeno 213 casi in Serbia, 21 vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

Oristano. Febbre del Nilo : nuovi casi tra gli animali. Positivi i test per volatili e zanzare : Quattro volatili e una colonia di zanzare sono risultati infetti dal virus della Febbre del Nilo Occidentale. Lo confermano le analisi condotte dall'Istituto Zooprofilattico di Sassari. Tre carcasse ...

Febbre del Nilo - uomo ricoverato al San Luca di Lucca : Un uomo di Mantova si trova ricoverato al San Luca di Lucca per aver contratto il virus della Febbre del Nilo. In Lucchesia per una visita a parenti

Febbre del Nilo - uomo contagiato ricoverato a Lucca : Un 91enne di Mantova è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive nell'ospedale San Luca di Lucca, dove era in visita dei parenti. L'uomo, che ha contratto il virus della Febbre del Nilo, è ...

Febbre del Nilo - diciottenne infettata in Polesine / Continua l'allarme per il Virus West Nile : Febbre del Nilo, diciottenne infettata in Polesine: Continua l'allarme per il Virus West Nile nel nostro paese con grande preoccupazione per eventuali nuovi casi di contagio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:55:00 GMT)

Febbre DEL NILO - QUARTO CASO A LEGNAGO : NUOVA DISINFESTAZIONE/ Ultime notizie - un caso in provincia di Genova : Virus West Nile, QUARTO caso a LEGNAGO: NUOVA DISINFESTAZIONE. Ultime notizie: infettata una giovane donna in maniera lieve, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:36:00 GMT)

La Febbre del Nilo - adesso fa paura anche in Italia : ... di particolare importanza in questo senso sono gli uccelli migratori responsabili della diffusione del virus nel mondo.

Febbre del Nilo - quarto caso a Legnago : nuova disinfestazione/ Ultime notizie - sono 11 i morti! : Virus West Nile, quarto caso a Legnago: nuova disinfestazione. Ultime notizie: infettata una giovane donna in maniera lieve, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:13:00 GMT)

Febbre DEL NILO - QUARTO CASO A LEGNAGO : NUOVA DISINFESTAZIONE/ Ultime notizie - attacco alla Regione Emilia : Virus West Nile, QUARTO CASO a LEGNAGO: NUOVA DISINFESTAZIONE. Ultime notizie: infettata una giovane donna in maniera lieve, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:31:00 GMT)