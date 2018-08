FCA sceglie Ideal per la prima edizione dei Jeep Urban Games

Cosa c’è nel futuro di FCA ? Se si sceglie la discontinuità è solo perché è impossibile imitare Marchionne : Terremoto estivo alla Fiat. Un fulmine a ciel sereno che nessuno aveva previsto. Sergio Marchionne è stato ufficialmente sostituito da Mike Manley, che gestisce il marchio Jeep da diversi anni. Alla Ferrari, che Marchionne voleva continuare a guidare oltre il 2019, anno i cui il suo mandato alla Fiat scadeva, è stato nominato Luis Camilleri. E’ chiaro che il cambio della guardia non era previsto. Le nuove nomine arrivano infatti in un momento ...

FCA - chi sceglie il successore di Marchionne? : di Carblogger Sergio Marchionne lascia il volante di Fiat Chrysler entro aprile 2019, e questo lo sappiamo. Marchionne ha presentato un piano industriale 2018-2022 per il gruppo che non farà lui e infatti mancano molte informazioni più precise sugli investimenti, e questo lo sappiamo. Marchionne ha detto che lascerà la poltrona a uno dei suoi, e questo lo sappiamo. Quel che ancora non sappiamo è chi sceglierà il suo successore. In realtà lo ...