F1 | 2019 | conferma Gp Germania e Giappone

Il primo trailer di True Detective 3 conferma della messa in onda nel 2019 : Tutti coloro che hanno odiato la seconda stagione sperano davvero di potersi rifare con True Detective 3 e il trailer lascia pensare che questo "miracolo" sia davvero possibile. Alta tensione, un nuovo caso e tutte le implicazioni che questo significa per chi dovrà occuparsi del nuovo capitolo e che avrà il volto di Mahershala Ali (Moonlight e Luke Cage). L'attesissima terza stagione di True Detective è prevista su HBO il prossimo anno, ...

MotoGP - mercato 2019 : tutti gli affari già conclusi e le trattative in atto. Piloti confermati - novità e scenari : Se in Formula Uno il mercato è solo agli inizi, in MotoGP gli scenari sono già molto ben definiti, con diverse sorprese già ufficializzate, e pochi posti ancora liberi. Sarà una stagione 2019 con nuovi team, diversi cambi di casacca, e tante novità in generale. Andiamo ad analizzare le line up delle varie scuderie per capire chi ha già le idee chiare in vista della prossima annata, chi le sta definendo e chi, invece, è ancora in alto ...

F1 - mercato 2019 : tutti gli affari già conclusi e le trattative in atto. Piloti confermati - novità e scenari : Anche se la conclusione del Mondiale di Formula Uno 2018 è ancora lontanissima, dato che si concluderà il 25 novembre ad Abu Dhabi, è già tempo di pensare alla prossima annata, per capire quali scuderie hanno già sistemato la questione Piloti, chi è nel bel mezzo delle decisioni, e quali potrebbero sorprenderci. Già molto è stato fatto, con alcuni team che hanno già ufficializzato i propri protagonisti in versione 2019, come Mercedes e Renault, ...

Sharm el-Sheikh e Bari - confermati voli fino a Primavera 2019 : Il successo non si conferma solo verso la città di Sharm el-Sheikh , pertanto, ma in direzioni che portano verso tutto il mondo : un incremento di 476mila persone nell'arco solo dell' ultimo mese , ...

MotoGP - confermato il calendario dei test 2018/2019 : Mentre i piloti sono in pista per il decimo GP della stagione a Brno dietro le quinte si lavora già per preparare il 2019 con il calendario dei test invernali per tutte le classi che, dall'anno ...

Bce conferma stop Qe a fine 2018 e tassi fermi fino a estate 2019 : Roma, 26 lug., askanews, - Tutto confermato, come da attese, dal Consiglio direttivo della Bce. L'istituzione ha ribadito l'intenzione di concludere con il prossimo dicembre il programma di acquisti ...

La Bce conferma fine del Qe a dicembre - tassi invariati almeno fino all’estate 2019 : confermata la forward guidance sul Qe, che prevede acquisti ridotti di attività da 30 a 15 miliardi di euro al mese a partire da ottobre con chiusura definitiva del programma al 31 dicembre...

Il Governo conferma nel Milleproroghe il bonus Cultura ai 18enni. Ma Bonisoli promette : "Nel 2019 lo cambio radicalmente" : "Oggi in Cdm approviamo il decreto per la prosecuzione per il 2018 della 18app", il bonus Cultura con 500 euro per i diciottenni varato dal Governo Renzi. Lo annuncia, in audizione alle Camere, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Che però ribadisce: "Dal 2019 si cambia in maniera pesante". Premettendo che le modifiche verranno fatte dopo una serie di consultazioni con i soggetti coinvolti, il ministro anticipa le sue idee: ...

Due nuovi album di Rihanna in arrivo nel 2019? Confermati un disco reggae e uno pop in cantiere contemporaneamente : Ben due nuovi album di Rihanna potrebbero raggiungere il mercato il prossimo anno dopo tre anni d'attesa dall'ultimo best seller ANTI. Se la scorsa primavera era emerso che Riri sta lavorando a non uno, ma due progetti in studio, uno in stile reggae e uno pop, ora fonti vicine alla popstar sembrano confermare tutto a Rolling Stone. Secondo diversi produttori coinvolti nei progetti della cantante barbadiana, Rihanna ha attualmente scelto ...

Molinari S.p.A. : prima conferma del Basket Pool 2018/2019 col marchio Buonristoro : ... al momento della stipula dell'accordo: "Sono molte le motivazioni che ci spingono a sostenere la Pallacanestro Reggiana: prima fra tutte la passione per questo sport, la condivisione dell'impegno ...

Sanità : assessore Veneto - con Piano 2019-2023 confermata integrazione sociosanitaria (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Domiciliarità, terzo settore e famiglia sono le parole chiave della ‘rete’ di servizi sociali che il nuovo Piano promuove per assicurare assistenza e qualità di vita agli oltre 200 mila veneti non autosufficienti e al target, ben più ampio, degli oltre 800 mila veneti ch

Sanità : assessore Veneto - con Piano 2019-2023 confermata integrazione sociosanitaria : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - “Il nuovo Piano sociosanitario 2019-2023 è nel solco della continuità, ma guarda avanti alle sfide poste dall’invecchiamento demografico e delle nuove povertà, relazionali e di vita, promuovendo risposte innovative”. Così Manuela Lanzarin, assessore regionale alle poli

Sanità : assessore Veneto - con Piano 2019-2023 confermata integrazione sociosanitaria (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Domiciliarità, terzo settore e famiglia sono le parole chiave della ‘rete’ di servizi sociali che il nuovo Piano promuove per assicurare assistenza e qualità di vita agli oltre 200 mila veneti non autosufficienti e al target, ben più ampio, degli oltre 800 mila veneti che versano in condizioni di povertà o di fragilità sociale ‘ sintetizza l’assessore ‘ Il nuovo ...

Sanità : assessore Veneto - con Piano 2019-2023 confermata integrazione sociosanitaria : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Il nuovo Piano sociosanitario 2019-2023 è nel solco della continuità, ma guarda avanti alle sfide poste dall’invecchiamento demografico e delle nuove povertà, relazionali e di vita, promuovendo risposte innovative”. Così Manuela Lanzarin, assessore regionale alle politiche sociali, del Veneto commenta l’inizio del percorso di esame, in Consiglio regionale, della nuova legge di ...