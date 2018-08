F1 | violento acquazzone a Monza | sotto la pioggia le prime prove libere del Gp d’Italia

violento acquazzone : auto bloccata nel sottopasso - spostato atterraggio degli aerei : Un Violento acquazzone si è abbattuto su Torino e provincia, in particolare sulla zona nord-occidentale, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 luglio 2018. Le strade si allagate un po' ovunque in ...

Alluvione Moena - non si arresta l’emergenza : nel pomeriggio un altro violento acquazzone : Nonostante l’Alluvione di ieri, prosegue il maltempo a Moena, dove nel pomeriggio un’altro violento acquazzone misto a grandine si è abbattuto sull’abitato. Il paese ladino della Val di Fassa è attualmente diviso in due, fra la Piaz de Ramon, dove la vita continua tranquilla e dove la gente ieri sera non si era nemmeno resa conto del disastro che era avvenuto poco sotto, nella strada Riccardo Loewy, dove all’altezza del ...