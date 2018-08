F1 – Raikkonen “sorprendentemente spavaldo” | assalto al Gp d’Italia

sportfair

(Di venerdì 31 agosto 2018) Kimipronto a dar battaglia in quel di Monza, il pilota della Ferrari vuole competere per la vittoria del Gp d’Italia “Al mattino sotto la pioggia abbiamo girato senza riferimenti, poi al pomeriggio abbiamo recuperato con un turno pulito in cui la macchina si è comportata molto bene. Proveremo sicuramente a vincere”. Un Kimistranamente spavaldo e convinto dei propri mezzi nel weekend del Gp d’Italia in quel di Monza. Ai microfoni della Rai, il suo solito “siamo solo a venerdì”, ha lasciato il posto ad un più determinato e convincente “proveremo a vincere”. Ottimi segnali dunque dal pilota della Ferrari, il quale adesso dovrà far seguire alle parole i fatti. “Se arriva l’annuncio del mio contratto? Forse…”, ha concluso Kimi.L'articolo F1 –“sorprendentemente spavaldo”:al Gp d’Italia ...