F1 – La ‘prima’ di Camilleri | l’ad Ferrari in conferenza stampa | “Vettel come Cristiano

(Di venerdì 31 agosto 2018) Quest’oggi a Monza, Louisha tenuto la sua primaamministratore delegato della: tanti i temi caldi toccati dall’ad della scuderia di Maranello Il nuovo amministratore delegato della, Louis, ha tenuto quest’oggi la priman°1 della scuderia del Cavallino nella splendida cornice del GP di Monza. Il sostituto del compianto Sergio Marchionne ha risposto alle domande dei media con grande tranquillità, senza alzare i toni o lanciarsi in proclami per il presente o il futuro della. Molto emozionato,ha toccato comunque diversi punti importanti legati alla scuderia di Maranello, dai paragoni con Marchionne al ruolo di Vettel, passando per il mercato piloti e il futuro di Raikkonen: “è una sensazione fantastica essere al paddock. Se me lo avreste detto 4 settimane fa ...