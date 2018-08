F1 | GP Italia Monza 2018 | risultato e classifica prove libere 2 Ferrari al comando con

F1 – Terminate le Fp2 del Gp d’Italia : doppietta Ferrari a Monza - l’incidente non ferma Vettel [TEMPI] : Sebastian Vettel davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: doppietta Ferrari nel pomeriggio di Monza La seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia è iniziata con lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, uscito fortunatamente indenne. Dopo diversi minuti di attesa per la rimozione dei detriti dalla pista di Monza, i piloti sono potuti finalmente scendere in pista per sfrecciare per la ...

Formula 1 - GP Italia. Monza - ogni curva una storia : Partenza ritardata alle 18.15 e gara ridotta a 40 giri, vinse Niki Lauda nel giorno della sfida tra Andretti , che si laureò campione del mondo, e Villeneuve, entrambi penalizzati. QUI LA storia DI ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Aggiornamenti e risultati in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Dopo una mattinata rovinata dalla pioggia si torna in pista alle ore 15.00 per un turno che, a questo punto, diventa fondamentale. Le previsioni meteo parlano di cessazione delle precipitazioni, per cui dovremmo vivere novanta intensi minuti che permetteranno ai piloti di saggiare la pista di Monza sia per quanto riguarda la ...

F1 - GP Italia 2018 : domani le qualifiche a Monza (sabato 1° settembre). Programma - orari e tv : domani sabato 1° settembre andrà in scena una giornata fondamentale per il GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. E’ il giorno delle qualifiche in cui si definirà la griglia di partenza e Ferrari e Mercedes sono pronte a darsi battaglia. Sul circuito di Monza l’incertezza regna sovrana. Le previsioni meteo parlano di rischio pioggia al 50% e questo potrebbe mutare il quadro della situazione o, per ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : problemi al cambio per Sebastian Vettel nelle prove libere 1. Non sarà penalizzato : Comincia con un contrattempo per la Ferrari il fine settimana del GP d’Italia 2018 di F1 a Monza. Sebastian Vettel, dopo aver effettuato appena 4 giri su una pista che andava gradualmente asciugandosi in seguito all’acquazzone che ha colpito la cittadina brianzola in mattinata, si è infatti dovuto fermare a causa di un problema al cambio. Il pilota tedesco può comunque tirare un sospiro di sollievo: non incorrerà in alcuna penalità. ...

F1 - violento acquazzone a Monza : sotto la pioggia le prime prove libere del Gp d’Italia [GALLERY] : Prima giornata a Monza caratterizzata dalla pioggia, poche monoposto in pista a causa delle condizioni del tracciato E’ iniziata sotto la pioggia la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia di Formula 1. A Monza questa mattina si è abbattuto un violento nubifragio e le monoposto stanno girando dalle 11 su pista bagnata. Le condizioni hanno già causato i primi problemi tra i piloti: Max Verstappen, al volante della Red ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Piove a Monza - meteo molto variabile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...