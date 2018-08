F1 | Gp d' Italia diretta qualifiche ore 15

F1 - diretta qualifiche Gp d'Italia ore 15 : diretta TV - Le qualifiche saranno trasmesse in diretta dalle 15 live su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno. Alle 16.15 l'appuntamento è con Paddock Live, mentre alle 20.15 è in programma Paddock Live ...

Il campionato argentino in diretta e in esclusiva su SportItalia : Grande colpo di Sportitalia, che si aggiudica in esclusiva i diritti del campionato argentino L'articolo Il campionato argentino in diretta e in esclusiva su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Aggiornamenti e risultati in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Dopo una mattinata rovinata dalla pioggia si torna in pista alle ore 15.00 per un turno che, a questo punto, diventa fondamentale. Le previsioni meteo parlano di cessazione delle precipitazioni, per cui dovremmo vivere novanta intensi minuti che permetteranno ai piloti di saggiare la pista di Monza sia per quanto riguarda la ...

Gp d'Italia : oggi le prime libere dalle 11 alle 12 - 30 - diretta su SkyF1 e Raisport : Circuito di Monza, partono le prime del Gran premio d'Italia, che si corre domenica. Si parte venerdì 31 agosto con le prime prove libere. Il programma prevede le due prove libere. La prima dalle ore ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Piove a Monza - meteo molto variabile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...

