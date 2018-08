F1 | Gp di Monza 2018 | le prove ufficiali viste dalla pista

F1 - GP Italia Monza 2018 : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 - Vettel precede Raikkonen. Hamilton a 3 decimi : Sebastian Vettel (Ferrari) ha chiuso in testa una seconda sessione di prove libere del GP d’Italia 2018 disputata integralmente su pista asciutta. La Ferrari ha mostrato il suo potenziale portando i suoi due piloti in vetta alla classifica dei tempi davanti alle Mercedes ed alle Red Bull nella simulazione del giro di qualifica con gomma Super Soft. Il tedesco della Rossa si è dimostrato veloce ed a proprio agio sin dal primo run con la ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Ferrari al comando con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen : Due Ferrari al comando nelle prove libere 2 del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Sulla pista di Monza, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo in 1’21″105 davanti di 27 centesimi a Kimi Raikkonen. Seguono poi le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Una sessione che è stata interrotta nella prima parte per lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Aggiornamenti e risultati in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Dopo una mattinata rovinata dalla pioggia si torna in pista alle ore 15.00 per un turno che, a questo punto, diventa fondamentale. Le previsioni meteo parlano di cessazione delle precipitazioni, per cui dovremmo vivere novanta intensi minuti che permetteranno ai piloti di saggiare la pista di Monza sia per quanto riguarda la ...

F1 - GP Italia 2018 : domani le qualifiche a Monza (sabato 1° settembre). Programma - orari e tv : domani sabato 1° settembre andrà in scena una giornata fondamentale per il GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. E’ il giorno delle qualifiche in cui si definirà la griglia di partenza e Ferrari e Mercedes sono pronte a darsi battaglia. Sul circuito di Monza l’incertezza regna sovrana. Le previsioni meteo parlano di rischio pioggia al 50% e questo potrebbe mutare il quadro della situazione o, per ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : problemi al cambio per Sebastian Vettel nelle prove libere 1. Non sarà penalizzato : Comincia con un contrattempo per la Ferrari il fine settimana del GP d’Italia 2018 di F1 a Monza. Sebastian Vettel, dopo aver effettuato appena 4 giri su una pista che andava gradualmente asciugandosi in seguito all’acquazzone che ha colpito la cittadina brianzola in mattinata, si è infatti dovuto fermare a causa di un problema al cambio. Il pilota tedesco può comunque tirare un sospiro di sollievo: non incorrerà in alcuna penalità. ...

F1 Gp Monza 2018 - le libere. Segui la diretta : Il weekend del Gran Premio d'Italia 2018 prende il via con le due sessioni di prove libere che vedono i piloti scendere in pista sul circuito di Monza. C'è grande entusiasmo in casa Ferrari dopo la vittoria di Vettel a Spa, risultato che ha rilanciato le ambizioni della squadra nell'appuntamento casalingo per porre fine a un digiuno di 8 anni, con l'ultimo successo del cavallino targato Alonso (2010).--Ricciardo torna nelle posizioni che ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Piove a Monza - meteo molto variabile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Variabile meteo - pioggia in arrivo per la Ferrari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...

F1 - GP Italia 2018 : pioggia a Monza - prove libere bagnate. Le previsioni meteo per qualifiche e gara : La pioggia, il nemico più insidioso per la Ferrari nel Mondiale di F1 2018, fa capolino anche a Monza per il GP d’Italia in programma questo fine settimana. Un temporale consistente ha investito la cittadina brianzola e le previsioni meteo prevedono pioggia per tutta la giornata di venerdì 31 agosto (fonte Aeronautica Militare). Saranno, dunque, delle prove libere bagnate. Per la Ferrari potrebbe rivelarsi un vantaggio: finalmente avrà la ...

DIRETTA F1 - prove libere GP Italia Monza 2018 LIVE : orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Primo giorno del weekend più atteso dai tifosi della Ferrari e degli appassionati di motori in Italia. Domenica 2 settembre si disputerà il GP di Monza, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, ed ancora una volta a tenere banco sarà la sfida tra la Rossa e la Mercedes. Reduce dal trionfo a Spa (Belgio), Sebastian Vettel ha accorciato le distanze nella graduatoria iridata riservata ai piloti nei confronti di Lewis Hamilton. ...

F1 GP Italia 2018 | Prove libere - qualifiche e gara da Monza in diretta RAI : Tre giorni di dirette a cura di Rai Sport per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 dall’autodromo di Monza: dalle libere del venerdì alla gara della domenica con un lungo pre gara e un post gara per l'analisi della corsa. In cabina di commento Gianfranco Mazzoni con Emanuele Pirro (ex pilota F1 e 5 volte vincitore di Le Mans) e l’ing. Marco Fainello (Veicolista della scuderia Ferrari negli anni ...

F1 oggi - GP Italia 2018 (venerdì 31 luglio) : come vedere in tv le prove libere a Monza. Orari e programma su Rai - Sky e TV8 : Si inizia a fare sul serio a Monza! É tempo, infatti, delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Italia, per rompere il ghiaccio con il tracciato più veloce del mondo, ed iniziare a capire chi, tra Ferrari e Mercedes avrà a disposizione la maggiore velocità o il migliore passo gara. Sarà sfida totale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, distanti ormai 17 punti in classifica generale, con il tedesco reduce dalla ...