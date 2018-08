F1 | Camilleri | Vettel il nostro Cristiano Ronaldo Raikkonen? Non

Ferrari - Camilleri esalta Vettel : "È il nostro Cristiano Ronaldo. Raikkonen? Decisione non ancora presa" : Sul confronto con Marchionne: "I nostri stili sono un po' diversi ma io e Sergio abbiamo le stesse ambizioni"

Formula1 Camilleri : "Vettel come CR7 - felice di questa Ferrari" : sorrisi - Poi un encomio al pubblico della rossa che ha riempito di passione l'autdromo di Monza: "I tifosi della Ferrari sono i migliori al mondo, non solo qui a Monza e in Italia, ma ovunque: ...