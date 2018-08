Europa League | il commento di Maldini sul sorteggio del Milan | «Girone alla nostra

Lazio - Peruzzi : “Girone di Europa League pessimo per noi” : “Guardando gli altri gruppi penso che il nostro sia il peggior girone possibile”. Ai microfoni di Sky Sport 24, il club manager della Lazio Angelo Peruzzi non utilizza giri di parole per esprimere il suo parere sul raggruppamento dei biancocelesti in Europa League. Non è andata bene alla squadra di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela con Marsiglia, Eintracht e Apollon Limassol. “L’OM è una buona squadra con ottimi ...

Milan e Lazio - una richiesta dall’Italia intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

Sorteggio gironi Europa League 2019 : le avversarie di Milan e Lazio ai raggi X. Insidie Betis Siviglia e Marsiglia : Si è concluso a Montecarlo il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. L’urna non è stata particolarmente benevola con le due italiane. È andata peggio alla Lazio, che pur partendo dalla prima fascia, ha trovato avversarie di livello come Marsiglia e Eintracht Francoforte, oltre all’Apollon. Il Milan invece evita una big, ma dalla terza pesca l’insidiosa Betis Siviglia, insieme a Olympiacos e Dudelange. Andiamo quindi ad ...

Sorteggio Europa League - il girone della Lazio : Marsiglia principale antagonista - pericolo Eintracht : Il cammino della Lazio in Europa League si preannuncia abbastanza complicato: le urne di Montecarlo, infatti, hanno inserito Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon Limassol nel girone dei biancocelesti. Fermo restando che la squadra di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per raggiungere i sedicesimi di finale della competizione, si tratta di un girone tutto sommato equilibrato in cui i dettagli potrebbero fare la differenza. Il ...

Europa League : dura per la Lazio con Marsiglia e Eintracht - il Milan pesca Olimpiacos e Betis : Girone ostico per la Lazio e più abbordabile per il Milan in Europa league. Nel sorteggio di Montecarlo, i biancocelesti, inseriti in prima fascia, sono finiti nel gruppo H con Marsiglia, Eintracht Francoforte e ciprioti dell'Apollon Limassol. I rossoneri, in seconda fascia, sono nel gruppo F e hanno la consoLazione di aver evitato le squadre inglese. Dovranno vedersela con Olympiacos Pireo, Betis Siviglia e i lussemburghesi del ...

Europa League - Griezmann eletto miglior giocatore della passata stagione : Griezmann ha vinto l’Europa League con la maglia dell’Atletico Madrid, oggi è stato premiato come miglior giocatore della scorsa annata Antoine Griezmann ha vinto il premio come miglior giocatore dell’Europa League 2017/2018. L’attaccante dell’Atletico Madrid con la sua doppietta è stato il ‘man of the match’ della finale di Lione vinta dagli spagnoli contro il Marsiglia. Il francese è stato ...

Sorteggi Europa League - Peruzzi parla a nome della Lazio : “non certo fortunati” : Sorteggi Europa League, Peruzzi ha commentato il girone della Lazio, non certo un raggruppamento facile per Inzaghi e soci “Guardando gli altri penso che il nostro girone sia il più difficile. Il Marsiglia sicuramente è una buona formazione con ottimi elementi, anche l’Eintracht è forte: ci aspetta un girone tosto”. E’ il commento del club manager della Lazio, Angelo Peruzzi, al Sorteggio di Europa League avvenuto a ...

Sorteggi Europa League 2018-2019 : Milan nel girone con Olympiacos. Lazio pesca il Marsiglia : Il Milan pesca il Olympiacos nel gruppo F valido per la fase a gironi dell’Europa League. A deciderlo il Sorteggio in corso di svolgimento al Grimaldi Forum di Montecarlo. Prima giornata in programma il 20 settembre, ultima il 13 dicembre. Finale in programma il 29 maggio 2019 a Baku, in Azerbaigian. Questo il quadro complessivo dei 12 gruppi di Europa League 2018-19 stabiliti dal Sorteggio di Montecarlo. GTUPPO A: Bayer Leverkusen (Ger), ...

