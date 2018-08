Europa League | ecco il calendario di Milan e Lazio

Lazio - Peruzzi sul sorteggio : "Il peggior girone dell'Europa League" : Il club manager biancoceleste scontento del sorteggio: "Marsiglia buona formazione con ottimi elementi, anche l'Eintracht è forte" sorteggio Europa League, i gironi. Milan con Olympiacos e Betis, ...

Europa League - il calendario della Lazio : ecco date e orari : ROMA - Comincerà il 20 settembre in casa contro l'Apollon il cammino europeo della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, sorteggiata nel gruppo H con Marsiglia, Eintracht e Apollon, non avrà un ...

Europa League - Lazio : debutto casalingo con l’Apollon Limassol : I biancocelesti - sorteggiati nel gruppo H - faranno il loro esordio all'Olimpico con la formazione cipriota. Scontro di fuoco con il Marsiglia. L'articolo Europa League, Lazio: debutto casalingo con l’Apollon Limassol è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europa League - per il Milan esordio in Lussemburgo : I rossoneri faranno il loro esordio nella competizione con il Dudelange. Doppio scontro ravvicinato col Betis Siviglia e chiusura in Grecia. L'articolo Europa League, per il Milan esordio in Lussemburgo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europa League 2018-2019 - il calendario e le date delle partite della Lazio. Orari e programma. Si comincia con l’Apollon Limassol : Girone di ferro per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. L’urna di Montecarlo non ha portato fortuna ai biancocelesti, che dovranno affrontare due avversarie molto difficili: i francesi dell’Olympique Marsiglia, finalisti della passata edizione, e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, vincitori dell’ultima Coppa di Germania. Infine ci saranno i ciprioti dell’Apollon Limassol, con cui la Lazio esordierà in casa il 20 settembre. Di seguito il ...

Europa League 2018-2019 - il calendario e le date delle partite del Milan. Orari e programma. Si comincia in trasferta con il Dudelange : Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 sorride al Milan. I rossoneri, posizionati nella seconda fascia, sono infatti riusciti ad evitare una big, pescando i grechi dell’Olympiacos. L’insidia maggiore arriva invece dalla terza con gli spagnoli del Betis Siviglia, squadra di ottima qualità e che ha fatto un buon mercato. Infine il girone sarà completato dal Dudelange, la prima squadra lussemburghese della storia a ...

Europa League 2018 : il girone del Milan : le avversarie : I greci dell'Olympiacos che riabbracciano l'ex Genoa Fetfatzidis e vogliono tornare grandi in patria. Il Betis di William Carvalho con Lo Celso in arrivo dal Psg. La 'Cenerentola' Dudelange prima ...

Lazio - Peruzzi : 'Il nostro girone di Europa League è il peggiore possibile' : ... se ci comporteremo bene a livello finanziario non ci sarà problema", ha spiegato l'ex difensore ai microfoni di Sky Sport. In Europa League "il trend è cambiato negli ultimi anni, le italiane che ...

Lazio - Peruzzi : “Girone di Europa League pessimo per noi” : “Guardando gli altri gruppi penso che il nostro sia il peggior girone possibile”. Ai microfoni di Sky Sport 24, il club manager della Lazio Angelo Peruzzi non utilizza giri di parole per esprimere il suo parere sul raggruppamento dei biancocelesti in Europa League. Non è andata bene alla squadra di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela con Marsiglia, Eintracht e Apollon Limassol. “L’OM è una buona squadra con ottimi ...

Europa League - il commento di Maldini sul sorteggio del Milan : «Girone alla nostra portata» : Intercettato a Montecarlo da Sky Sport in occasione del sorteggio di Europa League, Paolo Maldini ha commentato l’inizio della sua nuova carriera da dirigente del Milan: «È bello essere qui. Per me è un nuovo inizio: sono molto contento. Direi che siamo felici del sorteggio: è un girone alla nostra portata. Siamo in questa competizione con l’obiettivo di andare il più avanti possibile». Successivamente l’ex difensore ...

Europa League - Maldini : "Buon sorteggio. La Uefa ha bisogno del Milan" : "Il Betis ci darà parecchio fastidio - commenta a SkySport il direttore sviluppo strategico area sport rossonero - il Dudelange è la novità, ma è un girone alla nostra portata. Abbiamo l'idea di ...

Milan e Lazio - una richiesta dall’Italia intera : giocate questa Europa League per vincere e ridare lustro al nostro calcio! : Europa League, Milan e Lazio dovranno difendere i colori della nostra Serie A, con ottime possibilità di riportare il trofeo in Italia E’ dal 1999 che una squadra italiana non vince l’Europa League. Si trattava del Parma di Malesani, che mise a segno un vero e proprio exploit, grazie a calciatori di primissimo livello quali Thuram, Buffon, Crespo, Chiesa e tanti altri. Da troppo tempo però, la competizione viene quasi snobbata ...

Europa League - sorteggio impegnativo per le due italiane : Più ottimista Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico area sport del Milan: "sorteggio positivo? Direi di sì. Abbiamo il Betis che penso ci darà parecchio fastidio, l'Olympiacos, e poi la ...

Sorteggi Europa League : Milan fortunato - più complicata per la Lazio : Europa League- Girone piuttosto abbordabile per il Milan di Gattuso, più complicato quello della Lazio. Italiane chiamate a vendicare l’Atalanta, sfortunata assente della fase a gironi dopo il ko di ieri sera contro il Copenaghen. Le reazioni a caldo Maldini: “Siamo contenti, è un gruppo alla portata. Vogliamo andare più avanti possibile in una competizione […] L'articolo Sorteggi Europa League: Milan fortunato, più complicata ...