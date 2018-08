Europa league | dura per la Lazio con Marsiglia e Eintracht | il Milan pesca Olimpiacos e

Sorteggio Europa league - il girone della Lazio : Marsiglia principale antagonista - pericolo Eintracht : Il cammino della Lazio in Europa League si preannuncia abbastanza complicato: le urne di Montecarlo, infatti, hanno inserito Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon Limassol nel girone dei biancocelesti. Fermo restando che la squadra di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per raggiungere i sedicesimi di finale della competizione, si tratta di un girone tutto sommato equilibrato in cui i dettagli potrebbero fare la differenza. Il ...

Europa league - Griezmann eletto miglior giocatore della passata stagione : Griezmann ha vinto l’Europa League con la maglia dell’Atletico Madrid, oggi è stato premiato come miglior giocatore della scorsa annata Antoine Griezmann ha vinto il premio come miglior giocatore dell’Europa League 2017/2018. L’attaccante dell’Atletico Madrid con la sua doppietta è stato il ‘man of the match’ della finale di Lione vinta dagli spagnoli contro il Marsiglia. Il francese è stato ...

Sorteggi Europa league 2018-2019 : Milan nel girone con Olympiacos. Lazio pesca il Marsiglia : Il Milan pesca il Olympiacos nel gruppo F valido per la fase a gironi dell’Europa League. A deciderlo il Sorteggio in corso di svolgimento al Grimaldi Forum di Montecarlo. Prima giornata in programma il 20 settembre, ultima il 13 dicembre. Finale in programma il 29 maggio 2019 a Baku, in Azerbaigian. Questo il quadro complessivo dei 12 gruppi di Europa League 2018-19 stabiliti dal Sorteggio di Montecarlo. GTUPPO A: Bayer Leverkusen (Ger), ...

