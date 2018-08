Erisimo | spray e gocce

ideegreen

(Di venerdì 31 agosto 2018), la pianta preferita da chi non ha la voce per dirlo, perché si tratta di una pianta adatta a chi ha mal di gola o raucedine. Tra le proprietà principali c’è proprio questa, infatti, e l’viene molto utilizzato in forma di tintura madre anche se ultimamente sono spuntate anche delle caramelle al gusto di. Meno potenti ma certo più gradevoli, Andiamo a conoscere questa pianta così amata da cantanti e da conferenzieri, da presentatori TV e da chiunque venga colto da un malanno che toglie la parola. (altro…)Idee Green.