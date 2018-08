Equitazione | salto ostacoli | il ranking mondiale aggiornato Harrie Smolders saldamente

Equitazione - Salto Ostacoli. Grande Italia a Gijon! E’ seconda alle spalle della Spagna dopo un avvincente spareggio : Grande Italia a Gijon (Spagna), dove è in corso un prestigioso “Cinque Stelle” con la partecipazione di numerosi atleti di Grande caratura internazionale. Senza i binomi più rappresentativi del Bel Paese, gli azzurri hanno disputato una prova superba, chiudendo sul secondo gradino del podio al termine di un avvincente barrage con i padroni di casa spagnoli e l’Olanda nella Coppa delle Nazioni iberica. A trionfare è stata proprio la Spagna, ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia nel salto ostacoli. Grave assenza per Alberto Zorzi : Duccio Bartalucci, selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli, ha reso noti i convocati che prenderanno parte alla prova a squadre dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (Stati Uniti, North Carolina). Si tratterà di un evento fondamentale in ottica Tokyo 2020: le prime sei classificate staccheranno infatti il pass per le Olimpiadi. A rappresentare il Bel Paese saranno Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Lorenzo De Luca terzo nel Grand Prix di Dublino! Trionfa l’olandese Kevin Jochems : Lorenzo De Luca conquista uno splendido podio nel Grand Prix di Dublino (Irlanda), dove si è svolta nei giorni scorsi l’ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018. L’azzurro è riuscito a portare a casa un eccellente terzo posto con due percorsi netti in sella a Irenice Horta, fermando il cronometro nel barrage sul tempo di 41”55, a pochi decimi dal vincitore, l’olandese Kevin Jochems, che ha ...

Equitazione - l’Italia vola nel salto ostacoli! Emanuele Gaudiano si impone a Berlino - Massimo Grossato secondo a Hickstead : L’Italia vola nei due principali appuntamenti internazionali del salto ostacoli, in attesa dei botti del weekend. Emanuele Gaudiano ha conquistato una fantastica vittoria nel CSI5* di Berlino, in Germania, dove va in scena la dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro ha fatto suonare l’inno di Mameli nella gara a fasi consecutive h. 145, imponendosi con due percorsi netti in sella a Caspar ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Marcus Ehning trionfa nel Grand Prix di Aachen! Lorenzo De Luca vince la prova mista per cavalli giovani : Parla ancora tedesco il Cinque Stelle di Aachen, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali di Salto Ostacoli. Marcus Ehning ha trionfato nel Grand Prix che ha chiuso il weekend francese, realizzando tre splendidi percorsi netti in sella a Pret a Tout e chiudendo la terza manche in 38”34, oltre due secondi meglio rispetto alla portoghese Luciana Diniz, seconda con Fit For Fun in 40”96 davanti al brasiliano Pedro Veniss, che ha completato il ...

Equitazione - Salto Ostacoli. La Germania vince la Coppa delle Nazioni di Aachen - Italia soltanto ottava : La Germania conquista Aachen. Nella Coppa delle Nazioni del “Cinque Stelle” francese, la compagine teutonica si è imposta con due manche esaltanti e appena 4 penalità sul groppone, evidenziando una superiorità davvero importante nel corso della gara. Simone Blum su DSP Alice e Brand, Laura Klaphake su Catch Me if You Can Old e Os, Maurice Tebbel su Chaccos’ Son e Westf, Marcus Ehning su Pret a Tout e Sf hanno letteralmente dominato la ...