Equinozio d’Autunno | stelle cadenti e congiunzioni | ecco cosa ci riserva il cielo del

meteoweb.eu

: Scusate, ma quando è stato stabilito che l'estate debba essere tre mesi ininterrotti di sole senza neanche una nuvo… - LFoschini : Scusate, ma quando è stato stabilito che l'estate debba essere tre mesi ininterrotti di sole senza neanche una nuvo… - MonsieurFou : L’ormonella appena vede che l’equinozio d’autunno si avvicina. - VentagliP : RT @gandinirozzi: La ruota girò. L'Equinozio d'autunno era passato. Ognissanti in vista. #LaMontagnaIncantata/19 #VentagliDiParole https:/… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Nuovo mese di eventi astronomici:ci attende a Settembre 2018, il nono mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il 17 il Sole passa dalla costellazione del Leone a quella della Vergine: nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 80 minuti. Si ricordi che il 23 Settembre è il giorno dell’d’Autunno, che scatterà precisamente alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana. La Luna è in fase di Ultimo Quarto il 3, novilunio il 9, Primo Quarto il 17, ed infine plenilunio il 25. Il nostro satellite è al perigeo (il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita) giorno 8 (361.354 km), all’apogeo giorno 20 (404.874 km). Ryan Warnick Per quel che riguarda i pianeti del Sistema Solare, Mercurio è inizialmente visibile di mattina, in ...