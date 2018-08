Emilio Alessandrini il magistrato ucciso da terroristi ricordato nel giorno della sua nascita : Pescara - " Emilio Alessandrini fu una figura di magistrato molto più rilevante di quanto sia stato percepito negli anni, perchè con lui si fonda una cultura della giurisdizione in materia di contrasto al terrorismo, che ha prodotto effetti anche nel presente, visto che il nostro Paese è riuscito a contrastare efficacemente il terrorismo internazionale". Lo ha detto il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, oggi ...

Pescara ricorda Emilio Alessandrini Dibattito e proiezione video sul giudice assassinato : Pescara - Un Dibattito e la proiezione di un video per ricordare la figura di Emilio Alessandrini, il magistrato originario di Penne (Pescara), padre dell'attuale sindaco di Pescara, ucciso a Milano da un commando di Primo Linea il 29 gennaio del 1979, nel giorno in cui avrebbe compiuto 76 anni. L'appuntamento è per domani pomeriggio, giovedì 30 agosto, al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara, a partire dalle 17.30. ...