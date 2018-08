Elsa Fornero | ancora tu? Parla l' ex ministro a In Onda | pensioni | cosa si spinge a dire

Pensioni e golpe finanziario - l'ombra di Elsa Fornero sull'attacco all'Italia : C'è l'ombra di Elsa Fornero dietro i rischi di golpe finanziario contro l'Italia. Le manovre sui Btp , con gli investitori stranieri in fuga dai titoli italiani con un'ondata di vendite negli ultimi ...

Riforma pensioni - Elsa Fornero : “Quota 100 si può fare - ma costa più di 5 miliardi” : In un'intervista a Radio Cusano Campus l'ex ministra Fornero parla della possibilità che la Riforma del sistema pensionistico possa essere inserita già nella legge di Bilancio: "Se si vuole Quota 100 la si può anche fare. Basta trovare i 5 miliardi, dicono loro, anche se io credo che i costi saranno maggiori".Continua a leggere

Taglio delle pensioni d’oro - l’ex ministro Elsa Fornero critica la proposta del governo : “Un pasticcio - esporrà a ricorsi fondati” : In un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha criticato la proposta per la riduzione delle pensioni d'oro avanzata dal governo Lega-M5S e spiegato che "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi. Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di ...

Riforma pensioni 2018/ Elsa Fornero a favore di un contributo di solidarietà (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Elsa Fornero a favore di un contributo di solidarietà. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 agosto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Elsa Fornero - l'ex ministro boccia il taglio alle pensioni d'oro : 'Ossessionati da me - una vigliaccheria' : Non poteva che arrivare una drastica bocciatura da parte di Elsa Fornero all'ultima proposta del governo Lega-M5s sul taglio delle 'pensioni d'oro' superiori ai 4 mila euro netti al mese. Secondo l'ex ...

Elsa Fornero critica il Decreto Dignità di Luigi Di Maio a L'Aria Che Tira Estate : L'ex ministro del lavoro, Elsa Fornero, è intervenuta nel corso della trasmissione L'Aria Che Tira Estate su La7 per parlare di lavoro e, in particolare, del Decreto dignita' promosso dal governo Conte. La Fornero, in collegamento dal Collegio Carlo Alberto dell'Universita' di Torino dove attualmente lavora da quando non è più un ministro, ha voluto dire la sua sul problema del precariato italiano. Fornero: Decreto Dignita' pasticciato Il ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero attacca Salvini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Elsa Fornero attacca Matteo Salvini dopo le sue parole a Pontida. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:34:00 GMT)

Elsa Fornero : “Salvini non avrà mai il mio rispetto. Le adunate della Lega mi fanno paura” : L'ex ministra Elsa Fornero attacca la Lega e Matteo Salvini dopo il raduno di Pontida: "Queste adunate, con la conseguente esaltazione della personalità, mi fanno paura. Il fatto che il mio nome venga dato in pasto alla folla mi pesa, non c'ho fatto l'abitudine, la trovo una cosa incivile e non degna di un ministro della Repubblica. Salvini, come persona, non avrà mai il mio rispetto”.Continua a leggere

Elsa Fornero : "Salvini? Un lupo - che qualche volta si traveste d'agnello. I Mondiali? Tifavo Spagna" : "Salvini è affetto da una sorta di delirio di onnipotenza, pensa di poter risolvere tutti i problemi di tutti gli italiani, ma le persone nel Paese hanno spesso interessi contrapposti". Elsa Maria Fornero è intervenuta ai microfoni di ECG, su Radio Cusano Campus. Parlando con i conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Cianci, Fornero ha espresso il suo pensiero sul ministro dell'Interno."Le sue parole di ieri a Pontida? Ha detto che ...