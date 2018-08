Economia | Tajani a ' il Giornale' | il governo colpisce pensionati e ceto medio

Tajani : con chiusura frontiere Austria-Germania danni a Economia : ... anzi rischieremmo di avere immigrati che vengono dal Sud e anche dal Nord in più i danni che si creerebbero all' economia , pensate cosa significherebbe la chiusura del Brennero, ci sarebbero ...

UE - Tajani : 'Un sentimento comune europeo non si crea soltanto con Economia e sicurezza' : Si è svolta martedì 26 giugno a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo la conferenza 'Cultural Heritage in Europe: linking past and future'. Presenti nell'emiciclo del Parlamento giornalisti, intellettuali, rappresentanti politici e istituzionali da tutti gli Stati dell'Unione, un momento di partecipazione e condivisione fondamentale per la storia europea. A poche ore da quello che si rivelera' un Consiglio europeo infuocato sul tema ...